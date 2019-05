7日に発表された4、5日の映画観客動員ランキング(興行通信社調べ)によると、人気アニメ「名探偵コナン」の劇場版23作目「名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト)」(永岡智佳監督)が、前週の2位から首位へ返り咲いた。土日2日間で約44万8000人を動員し、興行収入は5億8700万円を記録。6日までの累計では、動員で591万人、興行収入で75億円を突破している。

初登場作品では、「ポケットモンスター」シリーズ初の実写映画「名探偵ピカチュウ」(ロブ・レターマン監督)が、土日2日間で動員で約31万7000人、興行収入で約4億5700万円をあげて3位に登場した。公開初日の3日から6日までの4日間の累計では、動員が67万6000人、興行収入が約9億4800万円を記録する好発進となった。ほかにも6位には、女優の浜辺美波さんが主演で、人気マンガを実写化した連続ドラマの劇場版「映画 賭ケグルイ」(英勉=はなぶさ・つとむ=監督)が入り、9位には、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の第4章「IV ルヰ×シン×Unknown」(菱田正和監督)がランクインした。

累計では、今回2位となった「アベンジャーズ/エンドゲーム」(アンソニー&ジョー・ルッソ監督)が動員で279万人、興行収入で40億円を突破。4位の「キングダム」(佐藤信介監督)は動員267万人、興行収入35億円、5位の「映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~」(橋本昌和監督)は動員140万人、興行収入16億円に達している。

1位 名探偵コナン 紺青の拳 2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 3位 名探偵ピカチュウ 4位 キングダム 5位 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~ 6位 映画 賭ケグルイ 7位 シャザム! 8位 翔んで埼玉 9位 KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown 10位 映画ドラえもん のび太の月面探査記