EXILE NESMITH & SPYAIR KENTA & Leolaのアコースティックライブが実現

EXILE NESMITHとSPYAIRのドラマー・KENTAがパーソナリティを務める2番組のコラボパーティが実現。ゲストのLeolaさんとそれぞれの番組リスナー計200名とともに、ゲームや音楽で盛り上がりました。このイベント「THE PUMP UP ON」は、TS ONEで放送中のNESMITHが担当する「EXILE THE SECOND THE ON ~音~」と、KENTAが担当する「SPYAIRのPUMP UP ONE」が、番組開始から2周年を迎えたことを記念し開催されたもの。4月27日にLDH kitchen THE TOKYO HANEDAにて番組収録が行われ、その模様は2番組で放送されました。LeolaさんはNESMITHの事務所の後輩で、番組では準レギュラーのような存在なのですが、KENTA とはレーベルメイトではあるものの、このイベントの打ち合わせのときが初対面だったそう。KENTAが「美人さんがいる」と思っていたところ、NESMITHが「俺の後輩」と紹介。KENTAは「先輩風を吹かせている」と思ったとのことで、NESMITHの兄貴肌っぷりが伺えた瞬間でした。続いてはゲームのコーナーへ。NESMITHとKENTAが、それぞれの番組リスナーに向けて、指定された人数が挙手するような質問を想定。その数の近さで勝敗を決めました。「THE ON」放送分では、人数を“3”と指定。そこでNESMITHが『この一週間以内に、僕を街で見かけた人』と質問すると、まさかの挙手はゼロ。「結構、街を歩いているのに」と少々しょんぼりするNESMITHに、KENTAが「今日は東京に限らず全国から来てくださっていますから」と絶妙なフォローをしていました。そんなKENTAの質問は『一週間以内に、僕が出てくる夢を見た人』というもの。すると指定人数ピッタリの3人が挙手し、Leolaさんからは「すごい!!!」の声が。なおこの3人が見た夢は、「京都で着物を着て歩いていたKENTAさんに話しかけられた」、「Tシャツ屋で、前面に“筋トレ”、背面に“魂”と書かれた商品を手に取り買おうかと悩んでいた」、「(地元の愛知にある)大高緑地のドッグランで愛犬と遊んでいた」だったのですが、KENTAは実際に筋肉関係の文字がプリントされているTシャツを買おうかと迷ったことがあると明かし、会場からはどよめきが起こっていました。なお、「PUMP UP ONE」放送分では、NESMITHの『この会場に来るまでに、僕のソロ曲を聴いてきた人』という質問に、想定人数9人に対し24人が挙手。「目覚ましに『Beautiful Angel』を聴いて起きています」というリスナーの声が紹介されていました。最後には、NESMITHとLeolaさんがアコースティックギター、KENTAがドラムを担当したアコースティックライブが実現。平成を代表する曲として、「THE ON」ではスピッツの『チェリー』を、「PUMP UP ONE」ではSMAPの『夜空ノムコウ』をしっとりと披露しました。NESMITHとKENTAは個人でセッションをするのは初めてということで、貴重なライブとなりました。<番組概要>『EXILE THE SECOND THE ON ~音~』パーソナリティ:EXILE NESMITH放送時間:(初回放送)月曜 21:30-22:00(リピート放送)火曜 7:30-8:00 / 17:30-18:00、土曜 22:00-22:30、日曜 12:00-12:30番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/on『SPYAIRのPUMP UP ONE』パーソナリティ:KENTA(SPYAIR)放送時間:(初回放送)火曜 21:30-22:00(リピート放送)水曜 7:30-8:00 / 17:30-18:00、土曜 22:30-23:00、日曜 12:30-13:00番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/spyair