蒼井翔太 英語を学ぶはずが、なぜか爆笑珍回答続出!?

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。5月1日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」では、新コーナー「グリナイングリッシュ」を実施。蒼井の独特な意訳に終始笑いが絶えない放送回となりました。(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年5月1日(水)放送より)今回の放送では、リスナーから寄せられた英語の文章を蒼井流に翻訳し、ハングリーに英語を勉強していくコーナー「グリナイングリッシュ」を実施しました。●長野県・ティティさんからのお題「Shouta is too archangel.」<蒼井の回答>「蒼井翔太くんは堕天使」<正解>「翔太は大天使すぎる」蒼井「なるほど!(笑)。(外国人風に)ワタシのネガティブ思考が出てしまったということですネ!」●茨城県・れなさんからのお題「I deliver songs for everyone. So, everyone should support me and give me money.」<蒼井の回答>「私はいつもドライブするときに、あなたの曲を聴いています。ただ、聴いているとちょっと肩が凝るので、お金を持ち歩きます」<正解>「僕はみんなのために歌を届け励ます。だから、みんなは僕を支えてお金もください」蒼井「(笑)。あぁ、惜しいね!」●東京都・こーちゃんさんからのお題「My nose is very very high. but it is not a bullet train.」<蒼井の回答>「私の鼻はとても高いです。でも、新幹線じゃありません」<正解>「私の鼻はとてもとても高いです。でも、新幹線ではありません」蒼井「やったー!!(拍手)」●北海道・プリンセスアリスさんからのお題「Should I decide if Shouta Aoi beautiful?」<蒼井の回答>「蒼井翔太さんはどこまでキレイになるんですか? これ以上キレイになってどうするんですか?」<正解>「蒼井翔太が美しいか決めなくてはいけないのは私ですか?」蒼井「どういうこと?(笑)。オフコース! もちろん、あなたの意見も必要よ!」●東京都・シコウさんからのお題「Shoutan's gourmet report seems appetizing!」<蒼井の回答>「Appleの知人にグミのレポートをしてください。私はそれを見ています」<正解>「しょーたんのグルメレポートは食欲をそそられる!」蒼井「すごい! こう読むんだ。(『アペタイズィング』を)『アペチジン』で覚えたら、『appetizing』という綴りは書けるね!」◎5月8日(水)の「蒼井翔太 Hungry night」は、ゲストに上坂すみれさんをお迎えしてお届けします! どうぞ、お楽しみに!