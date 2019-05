[ALEXANDROS] 新曲「Pray」特典ライブ映像は「音もカッコいい」

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』の日本版主題歌となる新曲「Pray」について、リリース予約すると付く特典ライブ映像の解説をしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」5月7日(火)放送分)川上:我々、[ALEXANDROS]の新曲「Pray」が、5月13日にデジタルリリースされます。“Play”じゃなくて、「Pray」ですね。まもなく皆さんのお手元に届くわけですが、12日までにiTunesにてプレオーダーしていただくと、『アルペジオ』のライブ映像が付いてきます(13日よりダウンロードが可能に)。こちらもぜひ見て欲しいですね。これは『Sleepless in Japan Tour』横浜アリーナ公演の映像なんですけど、めちゃめちゃ音もカッコ良くしていただきました。(会場での)録り音も最高だったんです。それを『Sleepless in Brooklyn』のエンジニアも務めてくれたアレックスに送って、ガッと作ってもらいました。アメリカまで海を渡って(笑)。“ワタリドリ”のようにやり取りしましたので、ぜひ聴いて欲しいです。この日の放送では、10代限定の夏フェス「未確認フェスティバル2019」の応募音源を確認した川上。3組を聴き終えると、「未確認フェスティバルはみんなレベルが高い」と驚きつつ「でもどんなに綺麗な音で上手くても、正直ハートでしょうね。胸にあるモノを出す作業に対する正直さ、誠実さっていうのは必要だと思う」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/