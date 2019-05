6月26日にリリースされる嵐のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」の収録内容が発表された。

CD4枚組となるベストアルバムには、1999年のデビュー曲「A・RA・SHI」から昨年10月の最新シングル曲「君のうた」まで全シングルの表題曲63曲に、CDデビュー20周年のアニバーサリーソング「5×20」を加えた計64曲が収められる。

本作はDVDが付属する初回限定盤1および2、CDのみの通常盤の全3形態が用意される。初回限定盤1のDVDには、特典映像として収録曲「5×20」のミュージックビデオとそのメイキングが、初回限定盤2のDVDには、嵐のデビューコンサートから現在に至るまで、彼らのパフォーマンスの変遷をたどることができるライブ映像集「ARASHI LIVE CLIPS」が収められる。

嵐「5×20 All the BEST!! 1999-2019」収録内容

DISC 1

01. A・RA・SHI

02. SUNRISE日本

03. HORIZON

04. 台風ジェネレーション -Typhoon Generation-

05. 感謝カンゲキ雨嵐

06. 君のために僕がいる

07. 時代

08. a Day in Our Life

09. ナイスな心意気

10. PIKA☆NCHI

11. とまどいながら

12. ハダシの未来

13. 言葉より大切なもの

14. PIKA☆☆NCHI DOUBLE

15. 瞳の中のGalaxy

16. Hero

DISC 2

01. サクラ咲ケ

02. WISH

03. きっと大丈夫

04. アオゾラペダル

05. Love so sweet

06. We can make it!

07. Happiness

08. Step and Go

09. One Love

10. truth

11. 風の向こうへ

12. Beautiful days

13. Believe

14. 明日の記憶

15. Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~

16. Everything

DISC 3

01. マイガール

02. Troublemaker

03. Monster

04. To be free

05. Love Rainbow

06. Dear Snow

07. 果てない空

08. Lotus

09. 迷宮ラブソング

10. ワイルド アット ハート

11. Face Down

12. Your Eyes

13. Calling

14. Breathless

15. Endless Game

16. Bittersweet

DISC 4

01. GUTS!

02. 誰も知らない

03. Sakura

04. 青空の下、キミのとなり

05. 愛を叫べ

06. 復活LOVE

07. I seek

08. Daylight

09. Power of the Paradise

10. I'll be there

11. つなぐ

12. Doors ~勇気の軌跡~

13. Find The Answer

14. 夏疾風

15. 君のうた

16. 5×20(新曲)

初回限定盤2 DVD

特典映像「ARASHI LIVE CLIPS」

01. A・RA・SHI(2000年「嵐 FIRST CONCERT 2000」より)

02. 恋はブレッキー~野性を知りたい~DANGAN-LINER~サワレナイ(疲れちゃダメドレー / 2002年「ARASHI All Arena Tour join the STORM」より)

03. Lucky Man(2003年「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」より)

04. RIGHT BACK TO YOU(2004年「2004 嵐!いざッ、Now Tour!!」より)

05. Yes? No?(2005年「ARASHI Live 2005 One SUMMER TOUR」より)

06. COOL & SOUL(2006年「ARASHI FIRST CONCERT 2006 in Taipei ~久等了!嵐來了!~」より)

07. Love so sweet(2007年「ARASHI AROUND ASIA+ in DOME」より)

08. Oh Yeah!(2007年「ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-」より)

09. Love Situation(2007年「ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-」より)

10. Re(mark)able(2008年「arashi marks ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」より)

11. truth(2008年「arashi marks ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」より)

12. 感謝カンゲキ雨嵐(2009年「ARASHI Anniversary Tour 5×10」より)

13. 5×10(2009年「ARASHI Anniversary Tour 5×10」より)

14. Summer Splash!(2010年「ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~」より)

15. Monster(2010年「ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~」より)

16. movin' on(2010年「ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~」より)

17. 果てない空(2011年「ARASHI LIVE TOUR Beautiful World」より)

18. Welcome to our party(2012年「ARASHI LIVE TOUR Popcorn」より)

19. P・A・R・A・D・O・X(2013年「ARASHI Live Tour 2013 "LOVE"」より)

20. マイガール(ハワイアンver.)(2014年「ARASHI BLAST in Hawaii」より)

21. Asterisk(2014年「ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN」より)

22. CARNIVAL NIGHT part 2(お祭りver.)(2015年「ARASHI BLAST in Miyagi」より)

23. 心の空(2015年「ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism」より)

24. Don't You Get It(2016年「ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?」より)

25. Green Light(2017年「ARASHI LIVE TOUR 2017-2018『untitled』」より)

26. 『「未完」』(2017年「ARASHI LIVE TOUR 2017-2018『untitled』」より)