マニック・ストリート・プリーチャーズ、ゲストにアジカンを迎え来日公演が決定

マニック・ストリート・プリーチャーズが、9月26日と27日の2日間にわたって来日公演を開催する。



3年ぶりの来日となる今回の公演は、全英チャートでキャリア初の1位を獲得した1998年の名盤『ディス・イズ・マイ・トゥルース・テル・ミー・ユアーズ』のリリース20周年を記念したセットになるとのこと。また、スペシャル・ゲストとして「NANO-MUGEN FES. 2011」でも共演を果たしたASIAN KUNG-FU GENERATIONの出演が決定している。



チケット先行受付などの詳細は、クリエイティブマンの公式サイトをチェックしてほしい。





<来日公演情報>







THIS IS MY TRUTH TELL ME YOURS 20th Anniversary Tour and More

MANIC STREET PREACHERES

With Very Special Guest : ASIAN KUNG-FU GENERATION



2019年9月26日(木)東京 Zepp DiverCity Tokyo

開場・開演:OPEN 18:00 / START 19:00

チケット:1Fスタンディング ¥8,500-(税込/1Drink別)

2F指定席 ¥9,500-(税込/1Drink別)



2019年9月27日(金)東京 豊洲 PIT

開場・開演:OPEN 18:00 / START 19:00

チケット:¥8,500-(税込/All standing/1Drink別)



公演詳細ページ:

https://www.creativeman.co.jp/event/manic-street-preacheres/