HUSKING BEE、四半世紀の活動を凝縮したオールタイムベストをリリース

1994年の結成以来、実に25年に渡って日本のパンク・メロコアシーンの先駆者として活動しているロックバンドHUSKING BEEが、その四半世紀の活動を凝縮したオールタイムベスト・アルバムを7月3日にリリースする。



PIZZA OF DEATHからリリースした初期代表作『GRIP』を始め、トイズファクトリー在籍時代の作品、メジャー復帰作『Suolo』から最新アルバム『Lacrima』収録の楽曲。更にインディーズ時代の音源や、スプリット作品やアナログ盤にのみ収められていたレア曲等、これまでにリリースした全作品から選りすぐった33曲が2枚組のアルバムに収録されており、コアファンから初心者まで楽しめる内容となっている。



また、歌詞ブックレットとは別に、結成初期からの写真やフライヤー等、今となっては貴重なアートワークが盛り込こまれた40ページに及ぶボリューム感たっぷりの特別ブックレットも封入されるが、こちらはシーンを代表するクリエイターであるIWATA ROOM / 7STAR DESIGNが手掛けている。



また、7月からベスト盤リリースに合わせた全国ツアーも決定している。こちらの詳細は後日発表。





<リリース情報>







HUSIKING BEE

『ALL TIME BEST 1994-2019』

発売日:2019年7月3日(水)

価格:3300円+税

CD2枚組



収録曲目



<DISC-1>

1. Across The Sensation

2. Art Of Myself

3. A SMALL POTATOS MIND

4. Beat It

5. brightest

6. 8.6

7. Enjoy

8. Feedback Loop

9. Go It Alone

10. IM A TREE

11. Just a beginning

12. 欠けボタンの浜

13. 摩訶不思議テーゼ

14. MUST LET THE SHOW GO ON

15. NEW HORIZON

16. Once So Close

17. 1 Minute



<DISC-2>

1. ONLY WAY

2. オーバーラップワルツ

3. Own Course

4. Prepared Mind

5. QUESTION

6. らせんの夜

7. Re-By Chance feat. MOROHA

8. 新利の風~ニューサラウンド~

9. SING TO ME

10. Singin in the Rain

11. Spitfire

12. Suffer

13. the steady-state theory

14. THE SUN AND THE MOON

15. WALK

16. 夜と霧のなかで





HUSKING BEEオフィシャルHP:http://www.husking-bee.com/