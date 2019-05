ステラ・ドネリーが語るMeToo時代のユーモア「失恋や惨めさに呑み込まれることはない」

フジロック19にも出演決定。傑作デビューアルバム『Beware of the Dogs』で注目を集める新鋭シンガーソングライター、ステラ・ドネリーをローリングストーン誌が直撃。重たいテーマも軽やかなポップソングに昇華させる、ユーモアと率直さはどのように育まれたのか。



ステラ・ドネリーが愛用のバイブレーターについて初めて歌ったとき、オーディエンスには彼女の両親がいた。「お決まりのジョークよね」と彼女は笑う。「すごく笑える瞬間だった、『やってやったぞ!』みたいな」。企業向けのカバーバンドで長年歌った後、この26歳のウェールズ系オーストラリア人歌手は不遜で大胆不敵な曲作りを完全にモノにした。「他人の曲を長い間歌ってきて、幸せじゃないのに幸せそうなふりをしていたの」とドネリーは言う。「私が今一番自分自身でいられるのは、曲作りをしているとき。それ以外のときは地に足が着いていないように感じる」



春の午後、ブルックリンのクラウンハイツにあるAirbnbで、ドネリーはデリバリーの寿司を待っている。切り揃えた前髪とマゼンタのジャンプスーツがよく似合う彼女は、脚を組んでソファに座り、前夜について思いを巡らす。ラフ・トレード・レコーズで満員の会場に向けて歌ったときのことだ。オーディエンスが自分の歌の歌詞を知っていたことに彼女は驚いた。「本当にびっくりしたわ」と彼女は言う。「オーストラリアからはるばる出てきて、期待なんて一切ない。ある意味、戦闘態勢なわけ。ベストを尽くす準備ができていて、簡単にそうできる方法なんてないっていう状況だったから」



ドネリーは2017年、友人のレイプ体験をアレンジした衝撃的な「Boys Will Be Boys」で初めて注目を集めた。その曲は#MeTooマスターピースとして称賛されたが、これはドネリーには想定外のことだった。「アメリカの視聴者にこの曲が届く頃には、すでに相当な議論が巻き起こっていたんだと思う」と彼女は言う。「みんながこうした問題に向き合うことを迫られていたから、この曲を聞く準備ができていたんじゃないかな」



「Boys Will Be Boys」は、ドネリーの最初のフルアルバム、『Beware of the Dogs』にも収録されている。今春初めにリリースされたこのアルバムは、女性が直面する不当な扱いや、有色人種に対する偏見、ヘミングウェイが好きな退屈な人達について深く掘り下げるインディーポップの宝石だ。1曲目の「Old Man」で、彼女は誇らしげに自分の立ち位置を宣言する。「ああ年老いた男よ、私のことが怖いの?/それとも私のすることが怖いの?/あなたはかつて私を片手で掴んだけど/今度は世界があなたを掴み返す番ね」











『Beware of the Dogs』の収録曲の多くは、ドネリーの故郷であるオーストラリア、フリーマントルでの生活にちなんだものだ。「Lunch」は彼女がツアーに出かける前に感じる、家族や友人を後に残す悲しみの歌。一方の「U Owe Me」では、地元のパブで働いていたときの最悪なオーナーについて歌う。そして(タイトル曲の)「Beware of the Dogs」は、オーストラリア政府の制度的人種差別への痛烈な一撃だ。彼女自身が白人で特権的な立場であることを認めながらも、ドネリーは苛立ちを表している。「それが私なりの表現だったの」と彼女は言う。「肌の色によって全く異なる経験を持つ人たちと、どう隣り合わせで生きることができるのか――それがどれほどラッキーなことのか、それがどれほどやりきれないことなのか」





ドネリーは、父親がスタンダップ・コメディアンの副業をしていたウェールズで幼年期を過ごした。彼はユーモアたっぷりに自虐的な曲を書いており、それがドネリーに影響を与えた。彼女は、「お父さんは私に説教できないのよ、私がこんなことをしているのは、お父さんのせいなんだから」とにっこりしながら言う。彼女は15歳のときに、シックスペンス・ノン・ザ・リッチャーの「Kiss Me」やミシェル・ブランチの「Everywhere」といった甘ったるいポップソングをバスキングで弾き始めた。



西オーストラリア・パフォーミングアート・アカデミーに1年間通ったあと、ドネリーはカバーバンドに参加するため退学した。「カバーバンドで歌ったことは、私が知らなかった方法で声を鍛えてくれたけど、やりたくないことを見極める助けにもなったわ」と彼女は言う。「そのバンドでは、女性として性的な対象にされて、たくさん波乱万丈な経験をした。製薬会社のクリスマスパーティーで演奏したとき、誰かがステージ上に上がってきて私を触り回して、それが問題にもならないっていう、そういう類の」彼女は3年後にその仕事を辞め、パブで働き、友達のバンドで演奏するようになった。「あのパブには大勢の幽霊がいるの」と彼女は言う、かつてある殺人鬼がそのパブの常連だったことを引き合いに出して。「カーペットの上に立つとそいつらの匂いがするくらい」





Photo by Molly Matalon for Rolling Stone



車上荒らしに遭いアコースティックギターが盗まれたことをきっかけに、ドネリーはエレキギターに切り替えた。そしてすぐに、エレキでも指で演奏でき、ソングライターであり続けられると気が付いた。コートニー・バーネットとよく比較されますよねと私が言うと、彼女の顔が輝く。「彼女は、大勢のオーストラリア人女性アーティストが本音で歌える理由なのよ」とドネリーは興奮しながら言う。「私が初めて聞いた彼女の曲の出だしは、『あなたが書いた曲を聞いてオナニーした』だった。あやうく車をぶつけそうになったわ。オランダのジャーナリストに、私の曲はチャンバワンバを思わせると言われた。それに比べると、コートニー・バーネットは相当な褒め言葉よね」





こんなに開けっぴろげな作風でなければ良かったのに、と思うことも時々あるというが、それこそが多くのリスナーを魅了した彼女の曲の感情的な深さなのだろう。「Watching Telly」では、自身の中絶経験について振り返っている。終わってしまった恋愛について歌う「Allergies」では、レコーディングの最中に泣いてしまったという。「Allergies」について彼女は、「その経験から回復する心の余裕や時間がなかったの」と語っている。「デモ版は当時の生々しい感情を湛えていた」。それでも、ドネリーはしばしば重い問題を軽いタッチで仕上げる。「失恋や惨めさに呑み込まれることはないわ、人生は楽しいものでもあるから」。



ドネリーに新しいアルバムについて聞くと、携帯電話を取り出して自身のSpotifyからアーティスト名を挙げた。ベター・オブリヴィオン・コミュニティー・センター、ミツキ、オルダス・ハーディング、それからドネリーの小粋な「Tricks」MVを共同監督したオーストラリア人シンガーソングライター、ジュリア・ジャックリンだ。これはアルバム中でも傑出した出来の作品で、そのMVではドネリーが日常生活(植物に水への水やり、食事、散歩)を送る中で、ある男性が彼女の気を引こうとするが失敗する。「彼が実は私の想像力の一部だったのか、それとも本物だったのか、みんなに考えさせたかったの」と彼女は言う。「すごく楽しかったわ」







ドネリーが『Beware of the Dogs』で取り組んでいるテーマが、別のアルバムを仕上げる頃まで彼女に影響を与えていなければ、それを蒸し返すことはないだろう、と彼女は言う。「私には影響しなくても他の人には影響するもので、表現しなくてはいけないものはたくさんあるわ」と彼女は言う。また、インスピレーションは必ずしも内側から来る必要はないとも語る。「それについてはJulia Jacklinと話していたの。女性アーティストの曲はすべてが日記のようなものだって(みんなは考える)。でも男性であれば、何かを言い逃げしても、『なんて素晴らしいストーリーテラーなんだ!』みたいな扱いになる」



11月にツアーを終えたあと、ドネリーは22歳のときから住んでいるフレマントルに帰る。「あそこは物事を振り返って、手放すのにぴったりの聖域なの」と彼女は言う。「パジャマで近所の店まで歩いて行けて、誰も気にしない。気楽なのよ」。







ステラ・ドネリー

『Beware of the Dogs』

Secretly Canadian / ビッグ・ナッシング

発売中

詳細:http://bignothing.net/stelladonnelly.html



FUJI ROCK FESTIVAL19

期間:2019年7月26日(金)27日(土)28日(日)

会場:新潟県 湯沢町 苗場スキー場

※ステラ・ドネリーは28日(日)出演。

オフィシャルサイト:

http://www.fujirockfestival.com