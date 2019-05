OH MY GIRLのライブツアー「OH MY GIRL Zepp LIVE TOUR 2019」が10月に開催される。

昨日5月6日に福岡・ももちパレス 大ホールで日本初のファンミーティングツアー「OH MY GIRL JAPAN OFFICIAL FANCLUB 1st ファンミーティングツアー2019 ~PICNIC~」を終えたOH MY GIRL。グループにとって初のZeppツアーとなる10月のツアーは、7月3日にリリースするニューアルバム「OH MY GIRL JAPAN 2nd ALBUM」を携えて行うもので、10月24日に大阪・Zepp Osaka Bayside、25日に福岡・Zepp Fukuoka、27日に東京・Zepp Tokyoでライブが実施される。

OH MY GIRLのファンクラブでは、5月11日11:00から19日23:59までチケットの先着先行予約が行われる。プレイガイド先行は5月25日11:00から6月2日23:59まで。一般発売は6月8日10:00にスタートする。

OH MY GIRL Zepp LIVE TOUR 2019

2019年10月24日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年10月25日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年10月27日(日)東京都 Zepp Tokyo