DREAMS COME TRUEが6月19日にDVD / Blu-ray「ENEOS×DREAMS COME TRUE ドリカム30周年前夜祭 ~ENERGY for ALL~」をリリースする。

映像作品には昨年末に開催されたツアーより、12月16日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。ドリカムは2019年にデビュー30周年を迎える前に“前夜祭イベント”として行ったこのツアーで、「ひさしぶりのI Miss You」「STILL」といった初期ナンバーや「やさしいキスをして」「何度でも」といったヒットシングル曲、最新シングル曲「あなたとトゥラッタッタ♪」「THE WAY I DREAM」などを披露した。今作には64ページにわたるライブフォトブックが付属する。YouTubeでは映像作品のダイジェスト映像が公開された。

また吉田美和と浦嶋りんこによるFUNK THE PEANUTSが“ドリカムの日”である7月7日に約20年ぶりとなる新曲「SPOIL!」をリリースすることが決定した。この曲は7月から10月にかけて行われるファン参加型イベント「ドリカムディスコ全国拡散 ~ 30th ANNIVERSARY PARTY ~」の公式テーマソング。カップリングにはザ・ピーナッツの「恋のバカンス」のカバーや、近年のドリカムのライブで披露されたFUNK THE PEANUTSのライブ音源が収められる。

DREAMS COME TRUE「ENEOS×DREAMS COME TRUE ドリカム30周年前夜祭 ~ENERGY for ALL~」収録曲

01. 歩いてゆこう~ひらりのテーマ~

02. 愛がたどりつく場所

03. SUNSHINE

04. サヨナラ59ers!

05. go for it!

06. マスカラまつげ

07. 好きだけじゃだめなんだ

08. やさしいキスをして

09. ひさしぶりのI Miss You

10. アピール

11. STILL

12. LIES, LIES.

13. GODSPEED!

14. OLA! VITORIA!

15. SNOW DANCE

16. 冬三昧にはまだ遠い

17. その日は必ず来る -SINGLE VERSION-

18. 何度でも

<アンコール>

19. あなたとトゥラッタッタ♪

20. THE WAY I DREAM

21. うれしい!たのしい!大好き!

FUNK THE PEANUTS「SPOIL!」収録曲

01. SPOIL!

02. 恋のバカンス

03. ハイッ!ハイッ!ハイッ!ハイッ! / 恋の罠しかけましょ~FUNK THE PEANUTSのテーマ~(25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 - ATTACK25 - LIVE VERSION)

04. 太陽にくちづけを!~あたしたち、真夏のFUN・P~(DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 - THE DREAM QUEST - LIVE VERSION)

05. ね、がんばるよ。(DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 - THE DREAM QUEST - LIVE VERSION)

06. SPOIL!(Instrumental)