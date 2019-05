ロシアのポストパンクバンドMotorama、2年ぶり来日公演決定

ロシアのアンダーグラウンドパンク、ニューウェーブ、オルタナティブシーンの遺伝子を受け継ぐMotoramaの2年ぶりの来日公演が決定した。



一昨年の来日時にも台湾のバンド落日飛車(sunset rollercoaster)やミツメと共演を果たし、日本のインディーファンに深い衝撃を残していったMotorama。昨年リリースしたアルバムも反響があり、本国ロシアはもとより世界中で人気が爆発しかかっており、今回もワールドツアーの一環としてのアジアツアーとなった。そして、そのタイト且つ硬派なロシア的なグルーヴで、前回の日本公演では観た者にとてつもない衝撃を残していったMotoramaの再び来日公演が決定した。



今回の日本公演の共演は独自のインディポップを進化させ続ける「Helsinki Lambda Club」。バンド初の海外ライブも決定しており、同じく世界で活躍していく2組の公演となる。





<ツアー情報>







Motorama live in Tokyo

2019年6月5日(水)青山月見ル君想フ

時間:open20:00 / start20:30

guest : Helsinki Lambda Club

料金:前売り3500円 / 当日4000円 (ドリンク代別途)



ticket: http://motorama2019.peatix.com (発売中)

※整理番号順入場





Motorama live in Taipei



2019年6月13日(木)THE WALL TAIPEI

時間:open19:30 / start20:00

guest : Valley Hi!

料金:前売り900TWD / 当日1200TWD