BiSH、初の地方アリーナワンマンとなる大阪城ホールワン公演決定

BiSHが、東京以外で初開催となるアリーナクラスのワンマンライブを9月23日に大阪城ホールにて開催する事が決定した。



7月3日に発売となる約1年半ぶりメジャー3rdアルバム『CARROTS and STiCKS」まで3ヶ月間続く「#BiSHアメトムチ」プロジェクトも継続中のBiSH。今年4月に配信された全新曲ミニアルバム『STiCKS』に続き、5月3日には再びApple Music限定で全新曲ミニアルバム『CARROTS』を配信などニュースが絶えない彼女ら。昨日5月5日のZepp Osaka Bayside公演より新たに「LiFE is COMEDY TOUR」ツアーセットリストに組み込まれLIVE初披露を行ったのに続き、同会場での2日目公演のMCにて、大阪出身で”大阪城ホールのステージに立つ”事を長年夢に見ていたアイナ・ジ・エンドから同ワンマン公演の開催が発表された。



東京では既に幕張メッセイベントホール、横浜アリーナ、幕張メッセ9~11ホール等のアリーナワンマン公演を次々と成功させてきたBiSHだが、『And yet BiSH moves.』と名付けられた同大阪城ホールワンマン公演は、BiSHにとって初となる地方でのアリーナワンマン公演となっている。





<ライブ情報>



And yet BiSH moves.



2019年9月23日(月・祝)大阪城ホール

時間:Open 17:00 / Start 18:00

チケット料金:

S席:15000円(税込)

A席:7000円(税込)

B席:3500円(税込)



■BiSHファンクラブ抽選先行

【受付期間】5月9日(木)20:00〜5月20日(月)23:00

【受付URL】https://bish.fc.avex.jp



■WACK FAMiLY CLUB抽選先行

【受付期間】5月21日(火)20:00〜5月27日(月)23:00

【受付URL】https://wackfamilyclub.com

■HP抽選先行一次

【受付期間】5月28日(火)20:00〜6月3日(月)23:00

【受付URL】http://w.pia.jp/t/bish/



■HP抽選先行二次

【受付期間】6月4日(火)20:00〜6月10日(月)23:00

【受付URL】http://w.pia.jp/t/bish/



■プレイガイド統一抽選先行一次

【受付期間】6月11日(火)20:00〜6月17日(月)23:00

【受付URL】http://w.pia.jp/t/bish/



■プレイガイド統一抽選先行二次

【受付期間】6月18日(火)20:00〜6月24日(月)23:00

【受付URL】http://w.pia.jp/t/bish/



■プレイガイド統一抽選先行三次

【受付期間】6月25日(火)20:00〜7月1日(月)23:00

【受付URL】http://w.pia.jp/t/bish/

■一般発売日

8月17日(土)AM10:00~



LiFE is COMEDY TOUR



2019年5月11日(土) 北海道 Zepp Sapporo ※SOLDOUT!!

2019年5月17日(金) 福岡 Zepp Fukuoka

2019年5月18日(土) 福岡 Zepp Fukuoka ※SOLDOUT!!

2019年5月25日(土) 宮城 仙台PIT ※SOLDOUT!!

2019年5月26日(日) 宮城 仙台PIT ※SOLDOUT!!

2019年6月1日(土) 富山 クロスランドおやべ

2019年6月15日(土) 愛媛 松山市総合コミュニティセンター

2019年6月16日(日) 香川 高松festhalle ※SOLDOUT!!

2019年6月22日(土) 広島 BLUE LIVE ※SOLDOUT!!

2019年6月23日(日) 広島 BLUE LIVE

2019年6月29日(土) 新潟 新潟LOTS

2019年6月30日(日) 新潟 新潟LOTS ※SOLDOUT!!

2019年7月2日(火) 東京 Zepp Tokyo ※SOLDOUT!!

2019年7月3日(水) 東京 Zepp Tokyo ※SOLDOUT!!



チケット一般発売中:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=355687





