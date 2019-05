J、ESP契約終了前ラストライブでアルバム&全国ツアー発表

5月5日、Jが新宿BLAZEにてESPとの契約終了前のラストライブをファンクラブ限定公演で行なった。



Jの象徴ともいえるESPオリジナルモデルベースを奏でるラストライブということもあり、その最後の雄姿を見届けようと、いつも以上にファンからの熱いまなざしと声援が会場中を支配する。



ライヴは自身のオフィシャルファンクラブ「F.C.Pyro.」会員限定ということもあり、新旧織り交ぜた選曲に加え、事前リクエストに応えたレア曲を披露するシーンも。またMCではいつもより少しくだけた感じもあったりと、灼熱の空間の中にも時折アットホームな空気も漂う、特別な雰囲気がフロアに広がっていった。



アンコールでは、Jからアルバムのリリースが7月24日に決定したこと、タイトルが『Limitless』であるということが告げられ、アルバムに込めた限りないロックへの熱い思いが語られると、会場は大きな歓声包まれた。そして、ESPベースとの28年間の旅への感謝の思いを溢れんばかりに言葉にしたJ。これは終わりではなく始まりであり、このベースはこれからも俺たちの中に生き続けるというメッセージに、ファンもそれを受け入れるように温かい表情で見守っていた。



ついにアルバムのリリース詳細が発表になり、それに先駆けて今夏7月6日から全国ツアー「J LIVE TOUR 2019 -THE BEGINNING-」もスタートする。





<リリース情報>



J

『Limitless』

発売日:2019年7月24日(水)



◆CD+スマプラ

価格:3240円(税込)



◆CD+DVD/Blu-ray+スマプラ

価格;8640円(税込)

DVD/Blu-rayには”Now And Forever”と”新曲”のMUSIC VIDEO&メイキング映像に加え、F.C.Pyro.NIGHT vol.16 新宿BLAZE公演の模様を収録

初回生産分は限定スリーヴ仕様となります。



◆SPECIAL SET

価格:10800円(税込)

CD+DVD/Blu-ray+スマプラ, PHOTO BOOK, 三方背ケース仕様

上記CD+DVD/Blu-ray+スマプラ仕様に加え、J LIVE TOUR 2019 -Voyage 2019- 初日のEX THEATER ROPPONGI公演ライヴショットを中心とした全80ページの写真集を付属した、豪華スペシャルパッケージ。

※初回生産限定



◆F.C.Pyro.限定 SPECIAL SET

価格:10800円(税込)

上記SPECIAL SETのパッケージにシリアルナンバープレートが装着された、

Jオフィシャルファンクラブ”F.C.Pyro.”限定バージョン!

※初回生産限定





<ツアー情報>



J LIVE TOUR 2019 -THE BEGINNING-



2019年7月6日(土) 岡山IMAGE

2019年7月7日(日) 福岡DRUM Be-1

2019年7月13日(土) 金沢AZ

2019年7月15日(月祝) 仙台darwin

2019年7月21日(日) 札幌cube garden

2019年7月27日(土) 大阪BIGCAT

2019年7月28日(日) 名古屋CLUB QUATTRO

2019年8月11日(日祝) マイナビBLITZ赤坂

2019年8月12日(月祝) マイナビBLITZ赤坂 ※ファンクラブ会員限定



チケット料金:5300円(税込 / ドリンク代別)

チケット一般発売:5月24日(土)から





Jオフィシャルサイト

http://www.j-wumf.com/