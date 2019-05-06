ぜんぶ君のせいだ。に新メンバーとして凪（なぎ）あけぼの、征之丞十五時（ゆきのじょうおやつ）の2人が加入した。

2人の新メンバーは、本日5月6日に東京・新宿LOFTで行われたワンマンライブ「ぜんぶ君のせいだ。緊急ワンマンLIVE ～淡紅送り～」のダブルアンコールでサプライズとして登場。如月愛海、ましろ、一十三四の3人に新メンバーを加えた5人で「うぇゆうぇゆうぉっ～ヒネクレノタリ～」をパフォーマンスして、オーディエンスを驚かせた。

なおメンバーの咎憐无は本日をもってグループを卒業。7月より開催される全国ツアー「CULT CHAOS CUTIE TOUR 2019」は新体制で行われる。

ぜんぶ君のせいだ。「CULT CHAOS CUTIE TOUR 2019」

2019年7月7日（日）東京都 渋谷CLUB QUATTRO

2019年7月13日（土）京都府 KYOTO MUSE

2019年7月14日（日）岐阜県 CLUB ROOTS

2019年7月15日（月・祝）山口県 LIVE rise SHUNAN

2019年7月20日（土）北海道 SPiCE

2019年7月21日（日）青森県 青森Quarter

2019年7月27日（土）岡山県 IMAGE

2019年7月28日（日）福井県 福井CHOP

2019年8月10日（土）愛媛県 松山サロンキティ

2019年8月11日（日・祝）香川県 DIME

2019年8月17日（土）岩手県 Club Change WAVE

2019年8月18日（日）茨城県 mito LIGHT HOUSE

2019年8月31日（土）大阪府 ESAKA MUSE

2019年9月7日（土）新潟県 NEXS Niigata

2019年9月14日（土）三重県 四日市CLUB ROOTS

2019年9月15日（日）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

2019年9月21日（土）福岡県 DRUM Be-1

2019年9月22日（日）福岡県 DRUM Be-1

2019年9月23日（月・祝）熊本県 熊本B.9 V2

2019年9月28日（土）静岡県 Shizuoka UMBER

2019年9月29日（日）千葉県 柏ThumbUp

2019年10月5日（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2019年10月6日（日）神奈川県 横浜BAYSIS

2019年10月12日（土）宮城県 仙台MACANA

2019年10月13日（日）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3（VJ-4）

2019年11月2日（土） 石川県 Kanazawa AZ

2019年11月3日（日・祝） 群馬県 前橋DYVER

2019年11月9日（土） 広島県 広島セカンド・クラッチ

2019年11月10日（日）兵庫県 神戸VARIT.

2019年11月15日（金）沖縄県 G-shelter

2019年11月16日（土）沖縄県 G-shelter