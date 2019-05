アイデンティティ「居酒屋に野沢雅子さんが…」、モノマネのきっかけとは？

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。4月29日(月・祝)の放送では、お笑いコンビのアイデンティティが登場。声優・野沢雅子さんのモノマネを始めたきっかけを語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年4月29日(月・祝)放送より)逹瑯:どのタイミングで(野沢雅子さんのモノマネができると)気づいて、推していこうってなったんですか?田島:偶然なんですけど、ネタ合わせをしているときに相方が……。見浦:僕がプライベートの野沢雅子さんを居酒屋でお見かけして……声こそかけられなかったんですけど。相方が「ドラゴンボール」が昔からめちゃめちゃ好きだったので、「そういえばこの間、野沢雅子さん見かけたんだよ」っていう話をして。田島:芸人って(最初は)ミニコントみたいなものから始めるんですよ。逹瑯:やりますね(笑)。田島:それで、「俺が野沢雅子さんの役をやるから」っていう感じで、ミニコントをやってみたんです。逹瑯:ほう。田島:そのときにちょっと(野沢さんに)寄せてしゃべってみたら、「似てない?」ってなって。逹瑯:それまでは(野沢さんのモノマネを)やったことがなかったんですか!?田島・見浦:全くないです。逹瑯:マジで!?見浦:僕も最初は、「めちゃくちゃ似てるな」という感じではなかった。田島:それがそのままネタになって、ライヴでやったらウケもかなり良くて。その後に先輩たちから「そんなモノマネ、いつから温めてたの?」みたいな感じになって。逹瑯:すごい! そんなこと、途中からできるようになります?田島:それは言われます。でも、気づかなかったですね。逹瑯:野沢雅子さんに会っていなかったら……。見浦:そんな話もしなかったですし。田島:(モノマネも)やっていなかったですね!逹瑯:今の感じではなかったってことですもんね。田島・見浦:そうです。逹瑯:すごい!◎5月6日(月・祝)の「JACK IN THE RADIO」は、引き続き、お笑いコンビのアイデンティティをゲストにお迎えします! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack