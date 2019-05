6年ぶりに再始動したフォークグループ「アリス」の6月7日に開催する日本武道館(東京都千代田区)でのライブの模様が、WOWOWで独占生中継される。

「アリス」は谷村新司さん、堀内孝雄さん、矢沢透さんの3人組グループ。「チャンピオン」「冬の稲妻」といったヒット曲で知られ、1970年代に一世を風靡(ふうび)した。

今年、メンバー全員が70歳の古希を迎え、今月1日に新曲も収録したスペシャルセレクション・アルバム「ALICE AGAIN 限りなき挑戦 -OPEN GATE- THE SETLIST」をリリースし、結成日である同5日の神戸を皮切りに全国コンサートツアー「ALICE AGAIN 2019-2020 限りなき挑戦-OPEN GATE-」を展開中だ。

番組は6月7日午後7時から、WOWOWプライムで放送される。