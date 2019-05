NMB48太田夢莉 私服インタビュー（前編）「どの子を好きになってもいいのがQueentet」

NMB48の中でも女性人気が高いメンバーが集って結成されたユニットQueentet。メンバーは吉田朱里、太田夢莉、渋谷凪咲、村瀬紗英の4人。4月11日には大阪での単独ライブを成功させ、6月2日には東京でのライブも控えている。48グループの中でも特に個性が強いメンバーが集まり、独自の輝きを放っている彼女たちを5週に渡って特集。それぞれの“らしさ”が出た私服写真とともにソロインタビューをお届けする。2回目はQueentetのボーイッシュ担当、太田夢莉のインタビューを前後編、2回にわたって掲載。まずは前編から。



──まず、Queentetは4月11日にZepp Namba(OSAKA)でのライブを成功させました。太田さん自身もQueentetでの活動に手応えを感じているのでは?



太田 はい、手応えはあります! 約1年半前に初めて楽曲(『Which one』)をいただいたとき、メンバー同士で「この1曲だけで終わりになってしまうのは嫌だよね。このユニットでライブができるようになりたいね」って話はしていたんですけど、それが実現したのは本当にうれしいです。しかも私たち4人だけでZepp Nambaに立てるだけでもすごいことなのに、ものすごく大勢のお客さんが来てくださっていて、その光景が信じられなくて! NMB48としてステージに立つときとはまた違った感覚でしたね。



──Zepp Namba公演のMCで太田さんは、少人数ユニットをやるのが憧れだったと語っていましたね。



太田 そうなんです。Queentetで夢がかなったなぁと思っています! 16人で行うNMB48の公演は多人数だからできる良さがある一方で、逆に少人数じゃないとできないパフォーマンスもあるなと感じていたんですよ。だからユニット活動をやってみたいという思いはずっとありました。



──では、太田さんが考えるQueentetの魅力とは?



太田 4人それぞれの個性が全然違うところです。(吉田)朱里さんはまさに王道の、流行りのスタイルの女子で、(村瀬)紗英さんはちょっとミステリアスな雰囲気を持っていますよね。(渋谷)凪咲はふわふわニコニコしている癒やし担当で、私はストリート系の服が好きで髪も短いのでボーイッシュ担当。その4人の中で誰がセンターとかじゃなく、『Which one』の歌詞に「Which one do you like?」とあるように、どの子を好きになってもいい、どの子を好きになるかはあなた次第、というのがQueentetの良さだと思います。



──そんなタイプの全然違う4人が集まると、どんな雰囲気になりますか? 例えばQueentetの楽屋の雰囲気ってどんな感じなんでしょう?



太田 雰囲気はもう、ゆるっゆるですね(笑)。そもそもQueentetってバチバチ火花を散らすようなコンセプトじゃないし、全員揉め事が苦手なタイプなので、4人でいるときはすごく平和な空気が流れていますよ。



──そして、太田さんはQueentetでアルバムを出したいという夢も語っていましたが。



太田 ライブでは他のグループさんの曲を披露することもあるんですけど、ファンの方がその曲を知らなくてどうコールを入れたらいいのか戸惑うことがあるんですよね。でもアルバムを出してQueentetの曲がいっぱいあれば、そういう問題もなくなってライブがもっと盛り上がるんじゃないかと思うので、アルバムを出せたらいいなと思っています。



──そして、他にQueentetでやってみたいことと言うと?



太田 以前Queentetで本を出させていただいたことがあるので、それをまた出したいです。海外の、映(ば)えるようなキレイな場所で撮影がしたいですね、……旅行も兼ねて(笑)。普段なかなか4人そろってスケジュールが空くことがないので、そういう機会をいただけたらいいなぁ、と。



──行くとしたらどこが希望ですか?



太田 え~と……。(近くで話を聞いていた吉田朱里が大きな声で「ハワイに行きたい~!」)あはは、ハワイで撮影したいですね! メディアの皆さん、予算の都合もあると思うんですけど(笑)ぜひQueentetをハワイに連れて行ってください!!



▽太田夢莉(おおた・ゆうり)

1999年12月1日生まれ、奈良県出身。NMB48チームN所属。ニックネームは「ゆーり」。2011年NMB48 3期生オーディションに合格。2015年NMB48 11thシングル『Don’t look back!』で初選抜。2018年AKB48 51stシングル『ジャーバージャ』でAKB48の選抜に初選出。今年3月には写真集『ノスタルチメンタル』も発売。