ショーン・メンデス、ローリングストーン誌カバーフォトストーリー

3月からスタートした世界ツアーは、100公演以上が発表されており、さらに追加される予定のショーン・メンデス。。9月6日に行われる地元カナダのトロント公演はキャリア初のスタジアム公演は、すでに完売しており、10月には待望の5回目の来日を控えている。2018年12月にローリングストーン誌の表紙を飾った際の撮り下ろし写真を紹介する。



チャンスに挑む



Ruven Afanador

3作のアルバムが1位を獲得し、さらに来年は95か所のアリーナツアーが予定され、スタジアムツアーの可能性もあるというショーン・メンデス。巧妙に作られたキャッチ―なポップ・ロック調である2015年のヒット「Stitches」や2016年の「Treat You Better」が語る彼のイメージは、気まぐれな恋愛には満足しない真面目なキャラ。自分がいかに本気かを証明するためなら、日本にでも来るような男だ。



人生のルール



Ruven Afanador

10代を卒業したばかりの彼にとって、エド・シーランやテイラー・スイフトのような長期的なキャリアを築かなければいけない、というプレッシャーの中で平静を装うのは難しい。彼は自分に課したルールをちゃんと守ることで、気持ちを落ち着かせると話す。

ルール1:毎日必ずジムに通う。

ルール2:1日に2回は歌のレッスンをする。

ルール3:セルフィーを断らない。

最後のルールのせいで、彼がホテルに泊まる時は必ず実質上の握手会と化し、時には数千人ものファンがホテルの外まで行列を成す。





恋愛ゲーム



Ruven Afanador

メンデスのマネージャーによると、せっかく親から受け継いだ端正なルックスだが、デートする相手を見つける妨げにもなると言う。ショーンもそれには同感のようで、「髪型は気に入ってるし、結構助かってる。髪がキマってるだけで他の人の10歩先は行ける。でも外見がいいからってモテるわけじゃない。」





Photograph by Ruven Afanador for Rolling Stone

「心のどこかで、皆に僕がゲイじゃないって証明するため、誰か女の子と公にデートする必要があるって思っているんだ」 「ゲイなのは悪いことじゃないって心のなかでは理解してる。でもそんな風に考えてしまう自分もいる。そういう自分にうんざりするよ。」





火のない所に…



Ruven Afanador for Rolling Stone

メンデスは笑顔を見せながら「マリファナは大好きだよ」とローリングストーン誌に語った。「そんなことはツイートしないけどね、今のところは。でもすごくいい効果があるんだ。家にいる時は、草を吸って7時間ぶっ続けでギターを弾く時も。」 (ちなみにアムステルダムではマジックマッシュルームが売られているのを見たが、試さなかった。「試したいのは山々だ。すごくいい効果があるだろうと思う。」)



ノイローゼ気味なティーンアイドルの告白



Photograph by Ruven Afanador for Rolling Stone

若い頃、カナダの郊外でショーン・メンデスはギターを始めて間もなく、今はなきSNSアプリ「Vine」でビーバーとエド・シーランの6秒間のカバー曲をアップし、それが5億回再生されるほど人気だった。今や腹筋の割れたハンサムなハリウッド・スターで、自分の名前の付いたフレグランス(ウォルマートで8.98ドル)まである。世間が彼の成功を懐疑的に思っても不思議ではない。20歳のメンデスは自分自身のことを「かなりノイローゼ気味」で、常にキャリアの選択を間違えているのではないかと不安になるそう。「明日目が覚めたら、みんな俺のことに関心を失っているかもしれない。それが一番怖いんだ。」