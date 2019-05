明治安田生命J3リーグ第8節が4日から5日にかけて各地で行われた。

ギラヴァンツ北九州はホームでザスパクサツ群馬と対戦。1-0で勝利し、首位に浮上した。セレッソ大阪U-23はアウェイでFC東京U-23と対戦し、0-2で敗戦した。

藤枝MYFCはカマタマーレ讃岐のホームに乗り込んだ。1-2で敗れたため、3位に後退した。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J3第8節

いわてグルージャ盛岡 2-1 Y.S.C.C.横浜

AC長野パルセイロ 2-0 SC相模原

福島ユナイテッドFC 1-2 ガイナーレ鳥取

カマタマーレ讃岐 2-1 藤枝MYFC

カターレ富山 1-1 アスルクラロ沼津

ギラヴァンツ北九州 1-0 ザスパクサツ群馬

FC東京U-23 2-0 セレッソ大阪U-23

ガンバ大阪U-23 3-1 ブラウブリッツ秋田

ロアッソ熊本 1-0 ヴァンラーレ八戸

■J3順位表

1位 北九州(勝ち点17/得失点差+5)

2位 讃岐(勝ち点17/得失点差+4)

3位 藤枝(勝ち点16/得失点差0)

4位 C大23(勝ち点14/得失点差+3)

5位 熊本(勝ち点14/得失点差+3)

6位 岩手(勝ち点13/得失点差+2)

7位 G大23(勝ち点12/得失点差+6)

8位 富山(勝ち点11/得失点差0)

9位 秋田(勝ち点9/得失点差-1)

10位 沼津(勝ち点9/得失点差-1)

11位 鳥取(勝ち点9/得失点差-2)

12位 長野(勝ち点9/得失点差-2)

13位 福島(勝ち点9/得失点差-3)

14位 YS横浜(勝ち点9/得失点差-5)

15位 八戸(勝ち点8/得失点差-1)

16位 群馬(勝ち点8/得失点差-1)

17位 相模原(勝ち点8/得失点差-3)

18位 F東23(勝ち点6/得失点差-4)

■J3第9節(18日、19日)

▼18日

13:00 藤枝 vs 群馬

14:00 富山 vs G大23

▼19日

13:00 八戸 vs 沼津

13:00 岩手 vs C大23

13:00 秋田 vs F東23

13:00 福島 vs 長野

13:00 YS横浜 vs 相模原

13:00 讃岐 vs 北九州

19:00 熊本 vs 鳥取