明治安田生命J3リーグ第8節が4日から5日にかけて各地で行われた。
ギラヴァンツ北九州はホームでザスパクサツ群馬と対戦。1－0で勝利し、首位に浮上した。セレッソ大阪U－23はアウェイでFC東京U－23と対戦し、0－2で敗戦した。
藤枝MYFCはカマタマーレ讃岐のホームに乗り込んだ。1－2で敗れたため、3位に後退した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第8節
いわてグルージャ盛岡 2－1 Y.S.C.C.横浜
AC長野パルセイロ 2－0 SC相模原
福島ユナイテッドFC 1－2 ガイナーレ鳥取
カマタマーレ讃岐 2－1 藤枝MYFC
カターレ富山 1－1 アスルクラロ沼津
ギラヴァンツ北九州 1－0 ザスパクサツ群馬
FC東京U－23 2－0 セレッソ大阪U－23
ガンバ大阪U－23 3－1 ブラウブリッツ秋田
ロアッソ熊本 1－0 ヴァンラーレ八戸
■J3順位表
1位 北九州（勝ち点17／得失点差＋5）
2位 讃岐（勝ち点17／得失点差＋4）
3位 藤枝（勝ち点16／得失点差0）
4位 C大23（勝ち点14／得失点差＋3）
5位 熊本（勝ち点14／得失点差＋3）
6位 岩手（勝ち点13／得失点差＋2）
7位 G大23（勝ち点12／得失点差＋6）
8位 富山（勝ち点11／得失点差0）
9位 秋田（勝ち点9／得失点差－1）
10位 沼津（勝ち点9／得失点差－1）
11位 鳥取（勝ち点9／得失点差－2）
12位 長野（勝ち点9／得失点差－2）
13位 福島（勝ち点9／得失点差－3）
14位 YS横浜（勝ち点9／得失点差－5）
15位 八戸（勝ち点8／得失点差－1）
16位 群馬（勝ち点8／得失点差－1）
17位 相模原（勝ち点8／得失点差－3）
18位 F東23（勝ち点6／得失点差－4）
■J3第9節（18日、19日）
▼18日
13：00 藤枝 vs 群馬
14：00 富山 vs G大23
▼19日
13：00 八戸 vs 沼津
13：00 岩手 vs C大23
13：00 秋田 vs F東23
13：00 福島 vs 長野
13：00 YS横浜 vs 相模原
13：00 讃岐 vs 北九州
19：00 熊本 vs 鳥取