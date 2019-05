明治安田生命J2リーグ第12節が3日から5日にかけて各地で行われた。

ツエーゲン金沢はアビスパ福岡と対戦。21分に左からのCKに杉浦恭平が頭で合わせ、先制点を記録した。このゴールは、“令和第1号ゴール”となった。試合は1-1のドローに終わっている。

水戸ホーリーホックはFC町田ゼルビアのホームに乗り込み、2-0で勝利した。このため、ここまで無敗を継続中の水戸が首位をキープしている。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J2第12節

ツエーゲン金沢 1-1 アビスパ福岡

鹿児島ユナイテッドFC 2-1 柏レイソル

大宮アルディージャ 2-1 愛媛FC

アルビレックス新潟 2-0 レノファ山口

横浜FC 1-3 京都サンガF.C.

ヴァンフォーレ甲府 1-2 ジェフユナイテッド千葉

徳島ヴォルティス 3-2 栃木SC

東京ヴェルディ 2-1 V・ファーレン長崎

FC町田ゼルビア 0-2 水戸ホーリーホック

モンテディオ山形 1-0 ファジアーノ岡山

FC岐阜 2-1 FC琉球

■J2順位表

1位 水戸(勝ち点26/得失点差+10)

2位 山形(勝ち点24/得失点差+7)

3位 大宮(勝ち点24/得失点差+6)

4位 甲府(勝ち点20/得失点差+7)

5位 金沢(勝ち点19/得失点差+9)

6位 京都(勝ち点19/得失点差+3)

7位 柏(勝ち点19/得失点差+3)

8位 新潟(勝ち点17/得失点差+4)

9位 琉球(勝ち点17/得失点差+3)

10位 徳島(勝ち点16/得失点差0)

11位 岡山(勝ち点16/得失点差0)

12位 長崎(勝ち点15/得失点差0)

13位 東京V(勝ち点14/得失点差0)

14位 横浜FC(勝ち点14/得失点差-2)

15位 千葉(勝ち点14/得失点差-6)

16位 町田(勝ち点14/得失点差-8)

17位 愛媛(勝ち点12/得失点差-3)

18位 福岡(勝ち点12/得失点差-5)

19位 岐阜(勝ち点12/得失点差-8)

20位 山口(勝ち点11/得失点差-6)

21位 鹿児島(勝ち点11/得失点差-7)

22位 栃木(勝ち点10/得失点差-7)

■J2第13節対戦カード(11日、12日)

▼11日

14:00 長崎 vs 新潟

15:00 東京V vs 福岡

16:00 山口 vs 大宮

18:00 琉球 vs 水戸

▼12日

14:00 山形 vs 千葉

14:00 横浜FC vs 町田

14:00 京都 vs 岡山

15:00 柏 vs 徳島

16:00 栃木 vs 甲府

19:00 岐阜 vs 金沢

19:00 愛媛 vs 鹿児島