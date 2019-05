MIYAVI「Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE"」始動、北米ツアー日程第1弾公開

昨年、自身7度目のワールドツアー『”DAY2”World Tour 2018』を東京で開幕し、日本全国、ソウル、シンガポール、台湾、上海、北京、香港、ヨーロッパ、ロシア、アメリカ、中南米とツアーを完遂した世界的ギタリストMIYAVI。そんなMIYAVIの「Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE"」が、5月4日、Zepp Nagoyaで開催された。



新曲の「Stars」でMIYAVIが登場すると、観客の大歓声が場内に響き渡った。続いて、昨年末発売したアルバム『SAMURAI SESSIONS vol.3 - Worlds Collide -』に収録されたKREVA、三浦大知との「Rain Dance」をこの日はソロで披露し、冒頭から会場を大いに沸かせた。MIYAVIの解き放つ音色に合わせながら、色鮮やかなレーザー光線を多用し、近未来の背景と重なり、MIYAVIの世界観をさらに進化させたライブとなり、会場全体を盛り上げる形となった。















その後、数曲を披露した後に、アルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』に対して「東京に着くまで眠らない。ニューアルバムが完成しました。いつものように難産でしたが、『SAMURAI SESSIONS』というアルバムを通じて、また改めて、自分の声も含めて120%MIYAVIを詰め込んだ、アルバムを制作しました。何を伝えたいのか、何を歌いたいのか、改めて自分に問いただして、結局、日本語のリリックが多くなりました。みんなにたくさん伝わるといいなと思ってます」と語った後に、アルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』に収録される新曲「No Sleep Till Tokyo」「Tears On Fire」「The Other Side」を初パフォーマンスし、観客を魅了した。











さらに、新曲を演奏後「いつも新しいこと、誰も聴いたことのないサウンドばっかり目指して作品を作ってきたんですけど、今回はみんな喜んでくれるかなと思い、自分も自分の今抱えている事、自分の心の声を作品にしたいと思って作りました。」と完成したばかりのアルバムについて多く語っている。ライブの最後に、みんなのために作ったという新曲「Under The Same Sky」を披露。日本語歌詞による、この楽曲により、場内は一体感を感じさせる雰囲気に包まれた。アンコール後、3曲を披露した後、最後に「Whats My Name?」を披露しライブは幕を閉じた。







また、7月24日発売のアルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』をひっさげ、北米ツアー日程の第一弾が公開となった。



Photo credit by Yusuke Okada





Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" Zepp Nagoya セットリスト

1. Stars

2. Rain Dance

3. Flashback

4. In Crowd

5. Bumps In The Night

6. Dim It

7. No Sleep Till Tokyo

8. Tears on Fire

9. The Other Side

10. GANRYU

11. Torture

12. Survive

13. Fire Bird

14. Raise Me Up

15. Day 1

16. Dancing With My Fingers

17. Under the Same Sky

(アンコール)

1. Hands to Hold

2. Long Nights

3. The Others

4. Strong

5. Whats My Name?



<ツアー情報>



MIYAVI North America Tour 2019 ”NO SLEEP TILL TOKYO”

2019年7月25日(木)Vancouver | Vogue

2019年7月26日(金)Seattle | Neptunes

2019年7月27日(土)Portland | Crystal Ballroom

2019年7月29日(月)San Francisco | Slims

2019年7月30日(火)Santa Ana | Observatory

2019年8月13日(火)Chicago | House of Blues

2019年8月16日(金)Toronto | Queen Elizabeth Theatre

2019年8月17日(土)Montreal | Otakuthon Festival

2019年8月19日(月)New York | Sony Music Hall

2019年8月24日(土)Atlanta | The Masquerade



Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE"

2019年5月4日(土・祝)愛知 Zepp Nagoya

2019年5月10日(金)東京 Zepp DiverCity

2019年5月11日(土)東京 Zepp DiverCity

2019年5月18日(土)大阪 Zepp Osaka Bayside

2019年5月25日(土)福岡 Zepp Fukuoka

2019年6月2日(日)北海道 Zepp Sapporo



<リリース情報>



MIYAVI

『NO SLEEP TILL TOKYO』

発売日:2019年7月24日(水)

詳細は後日発表



Official HP http://myv382tokyo.com/