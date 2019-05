ボブ・ディラン『ナッシュヴィル・スカイライン』知られざる10の事実

「レイ・レディ・レイ」における意外なゲストまで、今年で発売から50周年を迎えるカントリーに急接近したマスターピースをめぐる知られざる10のエピソードを紹介する。



1969年4月、ボブ・ディランは9枚目のスタジオアルバムを作るべくナッシュヴィルに向かった。地元の腕利きセッションミュージシャン兼プロデューサー、ボブ・ジョンストンとタッグを組むのはそれが3度目だったが、そのセッションは以前とは大きく異なるものになる。彼がそこで生み出したのは、1966年作『ブロンド・オン・ブロンド』の「か細く、ワイルドなマーキュリーサウンド」や、1967年作『ジョン・ウェズリー・ハーディング』における不吉なアコースティックフォークとは似ても似つかない、伝統的なカントリーのアルバムだった。そのアルバムを彼は『ナッシュヴィル・スカイライン』と名付けた。



ニューヨークのヴェルヴェット・アンダーグラウンドや、サンフランシスコのグレイトフル・デッドといった実験的なバンドが音楽の可能性を押し広げようとしていた当時、ニューヨーク州のウッドストックでひっそりと暮らしながら、家族との時間を大切にしていたディランは、シーンのトレンドにほとんど関心を持っていなかった。彼は再びオーディエンスの期待を裏切り、誰も予想だにしなかったアルバムを発表した。「一人きりでいる時はいつも、こういう曲を書きたくなるんだよ」彼はニューズウィークにそう語っている。「このアルバムには俺のパーソナルな部分がはっきりと表れてる。過去のどの作品よりもね」



『ナッシュヴィル・スカイライン』において、ディランのヴォーカルは劇的に変化した。カントリーらしいバリトンのクルーナーボイスは、タバコをやめたことで自然に身についたという。「タバコをやめた途端、声が様変わりしたんだ。自分でも信じられないくらいにね」彼はローリングストーン誌での初インタビューにおいて、創設者のヤン・S・ウェナーにそう語っている。「俺が保証するよ。タバコをやめればあんただってカルーソーみたく歌えるようになる」実際には、彼はヴォーカリストとして新たな自分を確立しようとしていたのだった。



『ナッシュヴィル・スカイライン』の発売50周年を記念し、同作にまつわる10の秘話を以下で紹介する。



1. アルバムの仮タイトルは『ジョン・ウェズリー・ハーディング Vol. 2』だった



同作のタイトルは『ジョン・ウェズリー・ハーディング Vol.2』となるはずだったが、コロムビアは『Love Is All There Is』という題名を提案したとディランは語っている。「俺としては特に異論はなかった」彼はローリングストーン誌にそう語っている。「でもちょっと不気味に思えたんだよな」



他の案としては『レイ・レディ・レイ』や『北国の少女』などが挙がっていたが、最終的には『ナッシュヴィル・スカイライン』で落ち着いた。「まるでフィットしない案もあったよ」ディランは笑ってそう語ったという。「ギターを抱えた俺の写真の上に『北国の少女』なんて書いてあったらおかしいだろ?」





2. 「レイ・レディ・レイ」は1969年公開の映画『真夜中のカーボーイ』に使われる予定だった



アルバムの制作に着手する数ヶ月前、ディランは撮影中だったジョン・ヴォイトとダスティン・ホフマンが共演する映画への楽曲提供を依頼されていた。しかし彼が「レイ・レディ・レイ」を監督のジョン・シュレシンジャーに聞かせた時、映画にはフレッド・ニールの「うわさの男」のハリー・ニルソンによるカバーが使われることが既に決定していた。



1968年秋、ディランはニューヨークでのコンサートのバックステージで対面したエヴァリー・ブラザーズに同曲の使用を打診した。2人はその申し出を断ったと言われていたが、彼らは1986年に行われたカート・ローダートのインタビューで真相を明かしている。「歌が部分的にしか入っていなくて、曲の使用を打診されているのかどうか、僕らには判断できなかったんだ」ドン・エヴァリーはそう話している。「忘れられない思い出の一つだね。約15年後にその曲を使わせてもらうことになったわけだけどさ」



3. 「レイ・レディ・レイ」にはクリス・クリストファーソンがパーカッションで参加(?)している



ノーマン・ブレイクのスチールギターとディランのクルーナーボイスが印象的な魅惑のバラード「レイ・レディ・レイ」は、初期の段階ではドラムが入っていなかった。ドラマーのケニー・バトレーがイメージについて尋ねると、ディランは「ボンゴだ」と答えたという。バトレーは古びたボンゴのセットを見つけてきて、ライターを使って皮の張りを引き締めた。彼はジョンストンのリクエストに応じてカウベルも用意した。



当時スタジオの雑用係だったクリストファーソンは、バトレーのドラムの脇に立ってボンゴとカウベルを支えているよう命じられた。バトレーはこう語っている。「ドラムセットの隣の灰皿を空にしていた彼を捕まえてこう言ったんだ。『おいクリス、悪いけどこの2つを支えといてくれ』ってね」



4. 「トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー」の冒頭におけるディランの「ボブ、テープは回ってるのか?」という言葉は、プロデューサーのボブ・ジョンストンに向けられている



ジョニー・キャッシュ、サイモン&ガーファンクル、レナード・コーエン等のプロデュースでも知られるジョンストンは、1965年作『追憶のハイウェイ 61』で初めてディランとタッグを組んだ。ディランは伝説的プロデューサーであるトム・ウィルソンと多くのセッションを共にしていたが、「ライク・ア・ローリング・ストーン」以降、2人は袂を分かっていた。



ウィルソンからジョンソンに交代した理由については、今日に至るまで明らかにされていない。常に世間を煙に巻いてきたディランは、1969年にローリングストーン誌にこう語っている。「昔は現場に行くと、そこには必ずトムがいた。ずっとそれが続くと思ってたけど、ある日スタジオでふと顔を上げてみると、そこにいたのはボブだった」





5. ディランが使っていたナッシュヴィルのスタジオでは、偶然にもジョニー・キャッシュもレコーディングを進めていた。2人はそこで18曲を共にレコーディングしている。



ディランが「今宵は君と」と「ナッシュヴィル・スカイライン・ラグ」をレコーディングしていた日、カントリー界のスーパースターは様子を見にやってきた。その翌日に彼らがディナーに出かけている間に、ジョンストンは2人が共にレコーディングできるよう準備を進めていた。「彼らが出かけている間に、僕は照明を使ってスタジオをナイトクラブみたいにしたんだ」ジョンストンはそう語っている。「マイクをあちこちに立てて、ギターも所狭しと並べてね」



2人は18曲を共にレコーディングしたが、そのうち正式に発表されたのは、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』収録曲をカントリー調にアレンジした「北国の少女」のみだった。「『俺の銃を見ろよ』って言ったキャッシュに対して、ディランは『自分ので事足りてるさ』って返してた。あの奇妙なやり取りは一生忘れないよ」ジョンストンはそう振り返る。同セッションの音源はブートレグとして広く出回っている。







6. 『ナッシュヴィル・スカイライン』はカントリー・ロックを世に広めた



『ナッシュヴィル・スカイライン』がカントリーチャートにランクインすることはなかったが、同作はビルボード200で最高3位を記録し、カントリーの魅力をメインストリームのリスナーに伝えてみせた。カントリーとポップのクロスオーバーの先駆けとなった同作がなければ、イーグルスをはじめとする70年代前半のカントリーロック界のスーパースターたちは生まれなかっただろう。



「僕らの世代のアーティストはみな、彼の恩恵に預かってる。『ブロンド・オン・ブロンド』と『ナッシュヴィル・スカイライン』によって、ナッシュヴィルは俄然注目を集めたからね」クリストファーソンはそう語る。「すごく保守的で閉ざされていたカントリーの世界に、彼は大勢のオーディエンスを呼び込んでみせた。カントリーに対するイメージは一変し、グランド・オール・オプリの出演者さえも様変わりしたんだ」



7. 1968年の感謝祭の日に、ディランはジョージ・ハリスンに「アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ」を聞かせた



ハリスンが当時の妻だったパティ・ボイドと共に、ウッドストックにあるディランの自宅で休暇を過ごしていた時、彼は罪の意識に満ちた同曲を2人の前で歌ったという。衝撃を受けたハリスンは、1969年1月に行われた『レット・イット・ビー』のセッションで、ビートルズのメンバーたちと共に同曲をカバーしている。



「かつて俺はそびえる山々を手にしてた / そこを絶え間なく流れる川も」といった歌詞に象徴されるように、「アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ」はディティールと想像力に満ちている。アルバム収録曲の多くがピュアで音数を抑えているのに対し、「アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ」はより従来のディランの作風に近いと言える。「『ナッシュヴィル・スカイライン』で重要なことは、行間を読むことだ」彼は1978年にジョナサン・コットにそう語っている。「俺は自分がいるべき場所に自分を導こうともがいていた。でも俺はどこにも辿り着けず、ただ道を転がり落ちていった。俺は自分自身にしかなれないってことを当時は知らなかったし、知りたくなかったんだ」





8. アルバムはわずか4日間でレコーディングされた



『ナッシュヴィル・スカイライン』の大部分は、2月中旬の4日間のうちにレコーディングされている。これはディランにとって典型的なケースであり、1964年作『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』に至っては一夜のうちに録り終えている。彼のアルバムの大半は、バックバンドをスタジオに迎えてから1週間以内にレコーディングされている。同作のセッションに起用されたスタジオミュージシャンたちは、高額なスタジオ代を少しでも抑えるためスピーディーな作業に慣れており、まさに電光石火のディランのペースに対応してみせた。



9. 「ナッシュヴィル・スカイライン・ラグ」はディランのアルバムにおける初のインスト曲



ジョニー・キャッシュを迎えた「北国の少女」のセルフカバーに困惑したリスナーも、「ナッシュヴィル・スカイライン・ラグ」を聴いて、アルバムが予想外の内容になることを確信したに違いない。わずか3分強のこの快活なラグタイムトラックは、スコット・ジョプリンのアルバムに収録されていてもおかしくない。



また同曲では、ナッシュヴィル屈指のセッションミュージシャンたちのテクニックが存分に発揮されている。『ブロンド・オン・ブロンド』期からのメンバーを含むミュージシャンたちが、ここではディランの目を気にせず思い切り羽根を伸ばしている。



10. 収録曲のうち2曲は一度もライブで披露されていない



ディランは『ナッシュヴィル・スカイライン』のツアーを行わなかった。1974年に再びタッグを組んだザ・バンドとのツアーにおいても、セットリストに加わった『ナッシュヴィル・スカイライン』からの曲は「レイ・レディ・レイ」のみだった。以降数十年間で、ディランは「今宵は君と」「カントリー・パイ」「トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー」「嘘だと言っておくれ」を生演奏しているが、「ナッシュヴィル・スカイライン・ラグ」と「ペギー・デイ」は一度もステージで披露されていない。