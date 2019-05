マキシマム ザ ホルモン2号店のメンバーが発表された。

マキシマム ザ ホルモンは今年2月に行った記者会見でフランチャイズ制導入を発表し、2号店メンバーの募集を開始。約1000名から応募が集まる中、書類での1次審査、“味”の特別審査員としてグルメリポーターの彦摩呂も参加した対面オーディションでの2次審査、強化合宿、それぞれのパートを2名ずつに絞った最終審査を経て、2号店のメンバーが決定した。マキシマム ザ ホルモンにはない第5のパートも含む2号店のメンバーは、本日5月4日に公開されたYouTube番組「ガチンコ ザ ホルモン~コッテリの継承者たち~」の第14話で明らかにされている。

2号店は明日5月5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われる「VIVA LA ROCK 2019」に出演。初のライブパフォーマンスを行う。

VIVA LA ROCK 2019(※終了分は割愛)

2019年5月5日(日・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

愛笑む / 秋山黄色 / UVERworld / 大森靖子 / おと. / 折坂悠太(合奏) / KANA-BOON / クリープハイプ / SHISHAMO / 神聖かまってちゃん / ズーカラデル / w.o.d. / DJダイノジ / teto / the telephones / Nothing's Carved In Stone / NICO Touches the Walls / パノラマパナマタウン / ハルカミライ / Hump Back / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン2号店 / 眉村ちあき / UNISON SQUARE GARDEN / yonige



2019年5月6日(月・振休)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

打首獄門同好会 / ENTH / オメでたい頭でなにより / キュウソネコカミ / Getting Better:片平実 / G-FREAK FACTORY / SiM / SHADOWS / 四星球 / SCOOBIE DO / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOTALFAT / Track's / Halo at 四畳半 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / HEY-SMITH / The BONEZ / 眩暈SIREN / ヤングオオハラ / LUNKHEAD / リーガルリリー / ROTTENGRAFFTY