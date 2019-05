BiSHの新曲「I am me.」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「I am me.」は明日5月3日にApple Music限定で配信がスタートするミニアルバム「CARROTS」のリード曲。MVでは「もしBiSHでなかったら」というテーマをもとにしたパラレルワールドが描かれており、メンバーが演技に挑戦している。また、この映像では「プロミスザスター」以来約2年ぶりにBiSHのMVに出演した田中真琴がメンバーと共にダンスを披露している。

BiSH「CARROTS」収録曲

01. I am me.

02. まだ途中

03. CAN YOU??

04. NOSWEET