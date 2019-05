UVERworldのライブBlu-ray / DVD「UVERworld QUEEN'S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21」と「UVERworld KING'S PARADE at Yokohama Arena 2018.12.21」が、7月10日に同時リリースされる。

本作には昨年12月21日に行われた女性限定ライブ「女祭り」、男性限定ライブ「男祭り」の模様をそれぞれノーカットで収録。各公演の単独盤のほか、両公演をパッケージした完全生産限定盤も用意され、こちらには当日のドキュメンタリー映像を収めた特典ディスクや写真集などが付属する。

UVERworld「UVERworld QUEEN'S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21」収録曲

・CHANCE!

・SHMAROCK

・シャカビーチ~Laka Laka La~

・浮世CROSSING

・一滴の影響

・ODD FUTURE

・GOOD and EVIL

・畢生皐月プロローグ

・UNKNOWN ORCHESTRA

・魑魅魍魎マーチ

・PRAYING RUN

・君の好きなうた

・SHOUT LOVE

・Massive

・EDENへ

・AWAYOKUBA-斬る

・Don't Think.Feel

・I LOVE THE WORLD

・ナノ・セカンド

・零HERE~SE~

・IMPACT

・0 choir

・在るべき形

UVERworld「UVERworld KING'S PARADE at Yokohama Arena 2018.12.21」収録曲

・Q.E.D.

・7th Trigger

・WE ARE GO

・Don't Think.Feel

・ENOUGH-1

・ハルジオン

・ODD FUTURE

・GOOD and EVIL

・PLOT

・NO.1

・畢生皐月プロローグ

・PRAYING RUN

・ALL ALONE

・SHOUT LOVE

・GOLD

・EDENへ

・0 choir

・Massive

・CORE PRIDE

・ナノ・セカンド

・零HERE

・IMPACT

・7日目の決意

・在るべき形

・MONDO PIECE

※「0 choir」の「0」はストローク符号付きが正式表記。