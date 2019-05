米リングで世界挑戦に臨む船井龍一「気持ちや一発のパンチに自信はある」

IBF世界スーパー・フライ級1位にランクされる船井龍一(33歳/ワタナベ)が、 米カリフォルニア州ストックトンで、 同級王座を6度防衛中のジェルウィン・アンカハス(27歳/フィリピン)に挑む。



相手のアンカハスは、 国外で4連続KO防衛を果たすなど「パッキャオ2世」とも呼ばれ、 これまで戴冠試合を含めて7度の世界戦を経験している総合力の高い実力派王者。 初の国外試合が世界戦となる船井は、 2005年2月にプロデビューしたベテランで、 数々の挫折を味わいながら大きく根を張ってきた。 2016年4月の敗北を最後に、 最近は日本王座獲得と2度の防衛、 WBOアジアパシフィック王座獲得とIBF挑戦者決定戦を含め7戦全勝(6KO)と絶好調。 そんな船井に、 大舞台を前にした心境や世界戦へ向けた意気込みについてWOWOWが独占インタビューを行った。



―今回の世界戦が決まったと聞いた瞬間どうでしたか?



ずっとボクシングをやってきて、 日本、 アジアと(タイトルを)とって、 やっと世界戦という感じなのでうれしかったです。



―挑戦者決定戦に勝った瞬間から楽しみでしたか?



挑戦者決定戦に勝って今年中に世界戦をやるんだろうな、 とは思っていましたけど、 それが1戦後なのか年末なのかははっきりわからない状態で、 その中ですぐ決まったのでモチベーションは上がりました。



―気持ちの面でのコンディションはいかがでしょう?



バッチリです! 38戦やってきましたが、 身体も今が1番いいです。



―世界戦は初めてのことだらけだと思いますが、 気持ちの変化はどうですか?



世界戦なので気持ちはすごく高ぶっています。 これまでも毎試合毎試合もちろんそうでしたが、 今は何をするにも世界戦のことを考えますし、 一日一日を大事に過ごしているので、 そういった面でもいつもより気持ちは入っているなと感じます。



―アルバイトを去年いっぱいで辞めました。



今年は世界挑戦だと思ったので、 ボクシング一本にするために辞めました。 貯金を切り崩しながらやっています。 18年ボクシングをやってきて、 ワタナベジムに入らなければ世界挑戦なんてできなかったし、 とてもお世話になっています。 33歳でもうチャンスもこないと思うので、 人生をかけてやろうと思っています。



―世界挑戦するにあたって何か変えたことはありますか?



特にないです。 普段通りにして、 あまり新しいことを取り入れるのはよくないと思うので、 いつも通りに過ごして、 対策を(トレーナーの)高橋さんと一緒に考えています。



―自身の中での強みは何でしょう?



ストレート系が自信あります。 ジャブ、 ストレート。 なかなか当たらないとは思いますが、 いかに自分のその武器を当てるかがポイントになるので、 しっかり当たるような対策をとっていきたいです。



―高橋トレーナーは「船井選手もパンチはある」と言っていましたが、 ご自身ではいかがですか?



もし僕のほうがパンチがあっても当たらなかったらそれはそれで勝てないので、 そういうのは特に気にしないで……顔を合わせたら”泥臭くても何が何でも勝つ”という覚悟を決めてやるので、 どっちのパンチが強いとか関係なく戦いたいです。



―ここ数試合も絶好調ですが自分でも感じていますか?



日本タイトルをとってから気持ちの面が変わりました。 それまではタイトル挑戦しても勝てなくて、 それはやっぱり気持ちだなと気付いたんです。 そのときにまた日本タイトルのチャンスがきて、 その相手が高校の同級生でした。 その選手に勝つことで気持ちが強くなったと思います。 そこから大事なタイトルマッチでもKOで勝てるようになったし、 自信が全てだなと感じました。





―気持ちだなと思ったキッカケは?



ある日、 田口(良一)元チャンピオンの試合を見たときに、 後援者の方に「田口の眼を見てみろよ。 あいつ殺し屋の眼をしているだろ」と言われたんです。 確かにすごい眼をしているなと。 よく考えたら、 自分は試合のときにそういう眼をしていなかった。 変にスポーツだと意識して、 ボクシングに臨んでいたと思います。 もちろんスポーツですが、 やる本人からしたら殴り合いです。 格闘技は倒し合いみたいなものなので、 リングにあがるにはそういった殺し屋の眼をしないといけないなと気付かされました。



その同じ時期くらいに、 いろんな方から「お前は優しすぎる」と言われ、 そういった言葉もあり、 変わるぞと思いました。 そんな時に中川選手との試合が決まったので、 親友相手にでもそういった気持ちで戦えれば自分は変われる、 と思って日々気持ちを高めて試合にも勝つことができました。



―改めて対戦相手のアンカハスの印象はいかがでしょうか?



全体的にうまい選手。 センスがあってアグレッシブですし、 カウンターをとることもできるし、 上下の打ち分けもうまい。 総合的に見て強いなと思います。



―ここは負けないぞというところはありますか?



やはり気持ちですかね。



―具体的な戦略はありますか?



とりあえず前に行かないと始まらないと思うので、 自分から仕掛けたいと思います。



―試合の展望、 理想の展開はありますか?



本当の理想は、 やはり倒して勝つことですね。 でも勝てればそれだけで自分の人生が変わるので、 まずは勝つことです。



―ベルトに対する思いはどうですか?



日本とアジアのベルトも自分にとってはすごく貴重なものでしたが、 今回は世界のベルトなので、 それ以上に価値のあるベルトですし、 なんとしてもタイトルをとります。



―船井選手にとってこの試合の価値や意味は?



僕の分岐点。 人生で1番大事な日ですし、 1番忘れられない日にしたいと思います。 絶対チャンピオンになります。



―初めて船井選手を見る人へ、 注目してほしいところはありますか?



ボクシングの技術に関しては井上(尚弥)選手とか拳四郎選手とかに比べると全然ないですが、 気持ちや一発のパンチに自信はあるので、 そこを見てもらいたいと思います。



―最後に改めて試合に対する意気込みをお願いします。



試合が決まってから今まで、 一日一日アンカハス選手のことを考えながら練習してきました。 その日々を無駄にしないためにも、 現地まで応援も来ていただけるし、 WOWOWでもライブ配信や放送をやってくれるので、 応援してくれる方々にも僕が勝った姿を絶対に見せたいですし、 絶対に僕は世界チャンピオンになって帰ります。 ボクシング人生というか、 自分の人生をかけて挑みます。





<INFORMATION>



『エキサイトマッチ~世界プロボクシング 船井龍一、 世界初挑戦!』

対戦カード/IBF世界S・フライ級タイトルマッチ:ジェルウィン・アンカハス vs 船井龍一

対戦カード/IBF世界L・ヘビー級タイトルマッチ:アルツール・ベテルビエフ vs ラディボヤ・カライジッチ

【配信日】5/5(日・祝)午前11:00頃[WOWOWメンバーズオンデマンド] ※先行ライブ配信

【放送日】5/6(月・休)夜9:00[WOWOWライブ]



『KO必至!井上尚弥&伊藤雅雪!!世界へ羽ばたく侍ボクサー』

海外でのビッグマッチに臨む井上尚弥と伊藤雅雪の、 これまでの軌跡と試合のみどころを、 貴重な対談VTRなどを交えながらたっぷりとお届けする。

【放送日】5/9(金・祝)午前10:15[WOWOWライブ]ほか ※無料放送



『エキサイトマッチ~世界プロボクシング 激戦区、 L・ヘビー級全勝王者グボジークの防衛戦!』

対戦カード/WBC世界L・ヘビー級タイトルマッチ:オレクサンダー・グボジーク vs ドゥドゥ・ヌグンブ

対戦カード/IBF世界ウェルター級挑戦者決定戦:小原佳太 vs クドラティロ・アブドカホロフ

【放送日】5/13(月)夜9:00[WOWOWライブ]



『生中継!エキサイトマッチスペシャル WBSS準決勝「井上尚弥」王座統一戦!』

対戦カード/WBA・IBF世界バンタム級王座統一戦:井上尚弥 vs エマヌエル・ロドリゲス

【放送日】5/19(日)午前4:30[WOWOWプライム] ※生中継

・現地解説:山中慎介



『生中継!エキサイトマッチスペシャル 伊藤雅雪、 海外防衛戦!』

対戦カード/WBO世界S・フェザー級タイトルマッチ:伊藤雅雪 vs ジャメル・ヘリング

【放送日】5/26(日)午前11:00[WOWOWライブ] ※生中継



■その他の情報は、 WOWOW番組オフィシャルサイトへ

https://www.wowow.co.jp/sports/excite/