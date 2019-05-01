椎名林檎、BUCK-TICK櫻井と初共演した新曲が配信スタート　ALアートワークも公開

椎名林檎の5年ぶりとなる最新アルバム『三毒史』リリースに先駆け、今晩24時（5月2日0時）より、椎名林檎と櫻井敦司のツインヴォーカル曲「駆け落ち者」が配信される。



同時にiTunesでは、アルバム『三毒史』のプレオーダーもスタートし、ジャケット・アートワークも公開。新元号を迎えた今月27日リリースとなる新作『三毒史』では、宮本浩次、トータス松本、向井秀徳、浮雲とのコラボレーションに加え、新たに櫻井敦司（BUCK-TICK）を迎えたツインヴォーカル曲「駆け落ち者」が書き下ろされた。



＜配信情報＞



椎名林檎と櫻井敦司

「駆け落ち者」＜from New Album『三毒史』＞

『鶏と蛇と豚』＜作詞作編曲 椎名林檎＞

5月2日配信リリース



＜iTunes＞http://po.st/sandokushi_it ＜レコチョク＞http://po.st/elopers_re

◆ハイレゾ同時配信開始

＜mora＞http://po.st/elopers_mo ＜e-onkyo＞http://po.st/elopers_eo

◆サブスクリプション型配信サービスも同時開始

＜配信サイト：Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、Google Play Music、AWA、KKBOXほか＞

Apple Music：http://po.st/sandokushi_am LINE MUSIC：http://po.st/elopers_lm

Spotify：http://po.st/elopers_sp



＜リリース情報＞



椎名林檎『三毒史』

発売日：2019年5月27日（月）発売





【初回限定生産盤】3888円（税込）ケース付きハードカバー・ブック仕様





【通常盤】3240円 （税込）



=収録曲=

1. 鶏と蛇と豚

2. 獣ゆく細道（w / 宮本浩次）

3. マ・シェリ

4. 駆け落ち者（w / 櫻井敦司）

5. どん底まで

6. 神様、仏様（w / 向井秀徳）

7. ＴＯＫＹＯ

8. 長く短い祭（w / 浮雲）

9. 至上の人生

10. 急がば回れ（w / ヒイズミマサユ機）

11. ジユーダム

12. 目抜き通り（w / トータス松本）

13. あの世の門



椎名林檎

ライブBlu-ray/DVD

『○生林檎博18 ―不惑の余裕―』

2019年5月27日（月）発売

【Blu-ray】＜通常盤＞5940（税込）

【DVD】＜通常盤＞4860（税込）

＜アリーナツアー「○生林檎博18 ―不惑の余裕―」2018.11.25、11.22＠さいたまスーパーアリーナ収録＞

＜収録内容＞

機知との遭遇 -Sound&Vivision-／本能／流行／雨傘／日和姫／APPLE／マ・シェリ／積木遊び／個人授業／どん底まで

／神様、仏様／化粧直し／カーネーション／ありきたりな女／いろはにほへと／歌舞伎町の女王／人生は夢だらけ

／東京は夜の七時／長く短い祭／旬／恋の呪文はスキトキメキトキス／ちちんぷいぷい／目抜き通り＜2018年11月22日＞／獣ゆく細道／ジユーダム／悲しみの果て／五右衛門／きらきら武士／夢のあと／ending 丸ノ内サディスティックneetskills remix

-bonus track- はいはい＜2018年11月22日＞／余裕み時間＜MC集＞



椎名林檎 Official WEB site [SR猫柳本線]：http://www.kronekodow.com

アルバム『三毒史』特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/sandokushi/

椎名林檎『○生林檎博18 ―不惑の余裕―』特設サイト：http://sp.universal-music.co.jp/ringo/expo18/



