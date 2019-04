Da-iCEが6月6日にリリースするベストアルバム「Da-iCE BEST」のジャケット写真と新たなアーティスト写真が公開された。

ジャケット写真と新たなアーティスト写真は、Da-iCEがこれまでリリースしてきたシングルやアルバムのビジュアルが散りばめられたデザインとなっている。東京・MAGNET by Shibuya109ではこの新ビジュアルを用いた巨大ボードを5月6日まで掲出中。

また新ビジュアルの公開と併せて、ベストアルバムに「イチタスイチ」「Time Coaster」の新曲2曲が収録されることが明らかになった。

「Da-iCE BEST」収録内容

CD

01. SHOUT IT OUT

02. TOKI

03. ハッシュ ハッシュ

04. もう一度だけ

05. BILLION DREAMS

06. エビバディ

07. HELLO

08. WATCH OUT

09. パラダイブ

10. 恋ごころ

11. トニカクHEY

12. 君色

13. TOKYO MERRY GO ROUND

14. FAKESHOW

15. 雲を抜けた青空

16. FAKE ME FAKE ME OUT

17. イチタスイチ

18. Time Coaster

ファン投票によって選ばれる上位10曲 + メンバーが選ぶ5曲の計15曲収録予定

Blu-ray

01. SHOUT IT OUT

02. TOKI

03. ハッシュ ハッシュ

04. もう一度だけ

05. BILLION DREAMS

06. エビバディ

07. HELLO

08. SUPER FICTION casts SKY-HI

09. Back To The Future

10. Every Season

11. WATCH OUT

12. パラダイブ

13. 恋ごころ

14. Into You

15. BOND

16. TWO AS ONE

17. トニカクHEY

18. 君色

19. 大阪LOVER

20. TOKYO MERRY GO ROUND

21. FAKESHOW

22. Flash Back

23. 雲を抜けた青空

24. この曲のせい -5 Voice&acoustic ver.-

25. FAKE ME FAKE ME OUT

26. WELCOME!

27. イチタスイチ

01. ふざけちゃって五面なサイ

02. ふざけちゃって五面なサイ ~BE-POP Da-iSCHOOL~

03. ふざけちゃって五面なサイ ~Da-iCE HOUSE in 与論島~

01. ふざけちゃってミアンなサイ ~弾丸韓国旅行~

02. ふざけちゃって五面なサイ ~もうひとつのBET ツアー~

03. ふざけちゃって五面なサイ ~ベストを尽くして、苦手克服!無敵で6周年を迎えよう!~