TOKiMONSTA、自身のレーベル「YOUNG ART」からのコンピ第2弾をリリース

米ロサンゼルス出身のジェニファー・リーによるソロ・プロジェクト、TOKiMONSTA（トキモンスタ）が自身のレーベル「YOUNG ART」からのコンピレーション第2弾『Young Art Sound II』を5月3日に配信リリースする。
2017年にリリースされた第1弾では、アンダーソン・パークやMono/Poly、ギャビン・タークといった気鋭のアーティストを迎えていたTOKiMONSTA。およそ2年ぶりとなる第2弾でも、AmbréをフィーチャーしたTOKiMONSTAのニュー・シングル「Strange Froot (feat. Ambré)」のほか、MNDR、Blackbird Blackbird、Ryan Playground、Rosehardtといった注目のアーティストが名を連ねている。
また、TOKiMONSTAは先日のコーチェラ・フェスティバルに出演を果たしたBLACKPINKとの対談を実現。コーチェラのYouTubeチャンネルでは2本のショートムービーが公開中だ。
＜リリース情報＞
VARIOUS ARTISTS
『YOUNG ART SOUND II』
配信日：2019年5月3日（金）
=収録曲=
01. Manu Dia – BLADERUNNIN
02. MNDR – MARS
03. Blackbird Blackbird – Haven
04. TOKiMONSTA – Strange Froot (feat. Ambré)
05. Ryan Playground – Luminaire
06. Sam von Horn & Danny Goliger – Itch
07. TOKiMONSTA – Dream Chorus
08. Rosehardt – High Hopes
09. Two Fresh – She Dont Smoke (feat. LaDonnis)
10. B.Lewis – Want
11. bad tuner – Yerba Ti
12. L – Vis 1990 – Caught Up (feat. Brook Bailli)
13. Soul Clap – Little Cuts (feat. Gavin Turek)
14. Holly X $K – Mama Cumpleaños (feat. Ashley Taylor)
15. Manila Killa – Heaven
16. Robotaki – Systems
米ロサンゼルス出身のジェニファー・リーによるソロ・プロジェクト、TOKiMONSTA（トキモンスタ）が自身のレーベル「YOUNG ART」からのコンピレーション第2弾『Young Art Sound II』を5月3日に配信リリースする。
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