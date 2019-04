TOKiMONSTA、自身のレーベル「YOUNG ART」からのコンピ第2弾をリリース

米ロサンゼルス出身のジェニファー・リーによるソロ・プロジェクト、TOKiMONSTA(トキモンスタ)が自身のレーベル「YOUNG ART」からのコンピレーション第2弾『Young Art Sound II』を5月3日に配信リリースする。



2017年にリリースされた第1弾では、アンダーソン・パークやMono/Poly、ギャビン・タークといった気鋭のアーティストを迎えていたTOKiMONSTA。およそ2年ぶりとなる第2弾でも、AmbréをフィーチャーしたTOKiMONSTAのニュー・シングル「Strange Froot (feat. Ambré)」のほか、MNDR、Blackbird Blackbird、Ryan Playground、Rosehardtといった注目のアーティストが名を連ねている。







また、TOKiMONSTAは先日のコーチェラ・フェスティバルに出演を果たしたBLACKPINKとの対談を実現。コーチェラのYouTubeチャンネルでは2本のショートムービーが公開中だ。













<リリース情報>







VARIOUS ARTISTS

『YOUNG ART SOUND II』

配信日:2019年5月3日(金)



=収録曲=

01. Manu Dia – BLADERUNNIN

02. MNDR – MARS

03. Blackbird Blackbird – Haven

04. TOKiMONSTA – Strange Froot (feat. Ambré)

05. Ryan Playground – Luminaire

06. Sam von Horn & Danny Goliger – Itch

07. TOKiMONSTA – Dream Chorus

08. Rosehardt – High Hopes

09. Two Fresh – She Dont Smoke (feat. LaDonnis)

10. B.Lewis – Want

11. bad tuner – Yerba Ti

12. L – Vis 1990 – Caught Up (feat. Brook Bailli)

13. Soul Clap – Little Cuts (feat. Gavin Turek)

14. Holly X $K – Mama Cumpleaños (feat. Ashley Taylor)

15. Manila Killa – Heaven

16. Robotaki – Systems