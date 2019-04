スティーリー・ダン、秋のツアーで『彩』『ガウチョ』『ナイトフライ』全曲パフォーマンス

スティーリー・ダンは、ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィアの長期滞在を呼び物にした今秋の東海岸ツアーで、彼らのクラシック・アルバムを全曲演奏する。



ツアーは8月27日のオハイオ州ヤングスタウンで幕開けしたあと、ニューヨークのビーコン・シアターを訪れるまでに11公演以上を予定。その後、6夜ものショウが行われるビーコン・シアターでは、日替わりで『彩』『幻想の摩天楼』『ナイトフライ』『ガウチョ』のアルバム全曲パフォーマンスが日替わりで行われるほか、「グレイテスト・ヒッツ」とファンが選曲した「Popular Demand」もそれぞれ披露される。



その後、10月25日〜30日までに4公演が行われるボストンのオルフェルム劇場で『彩』『幻想の摩天楼』『ナイトフライ』『ガウチョ』がフィーチャーされたあと、フィラデルフィアのメトロポリタン歌劇場では『彩』『ガウチョ』「グレイテスト・ヒッツ」の3公演が予定されている。



チケット詳細は、スティーリー・ダンの公式サイトをチェック。









Steely Dan Tour Dates



August 27 – Youngstown, OH @ Foundation Amphitheater

August 30 – Rochester Hills, MI @ Meadow Brook

September 1 & 2 – Highland Park, IL @ Ravinia Festival

September 4 – Moline, IL @ Taxslayer Center

September 8 – Lincoln, NE @ Pinewood Bowl

September 13 – Lincoln, CA @ Thunder Valley Casino

September 14 – Santa Rosa, CA @ Luther Burbank Center

September 17 & 18 – Saratoga, CA @ The Mountain Winery

October 11 – Rochester, NY @ Auditorium Theatre

October 12 – Syracuse, NY @ Landmark Theatre

October 15 – New York, NY @ Beacon Theater (Aja)

October 16 – New York, NY @ Beacon Theater (The Royal Scam)

October 18 – New York, NY @ Beacon Theater (Popular Demand)

October 19 – New York, NY @ Beacon Theater (The Nightfly)

October 21 – New York, NY @ Beacon Theater (Gaucho)

October 22 – New York, NY @ Beacon Theater (Greatest Hits)

October 25 – Boston, MA @ Orpheum Theater (Aja)

October 26 – Boston, MA @ Orpheum Theater (The Nightfly)

October 29 – Boston, MA @ Orpheum Theater (Gaucho)

October 30 – Boston, MA @ Orpheum Theater (The Royal Scam)

November 1 – Boston, MA @ Orpheum Theater

November 2 – Uncasville, CT @ Mohegan Sun

November 5 – Bethlehem, PA @ Sands Casino

November 6 – Philadelphia, PA @ The Met (Aja)

November 8 – Philadelphia, PA @ The Met (Gaucho)

November 9 – Philadelphia, PA @ The Met (Greatest Hits)