LiSAのニューシングル「紅蓮華」が7月3日にリリースされる。
本作には本日4月29日に神奈川・横浜アリーナで行われたワンマンライブ「LiVE is Smile Always～364＋JOKER～」で初披露されたアニメ「鬼滅の刃」のオープニングテーマ「紅蓮華」と、カップリング曲2曲が収められる。ニューシングルは初回限定盤、通常盤、期間生産限定盤の3形態。初回限定盤に付属するDVDには「紅蓮華」のミュージックビデオ、「鬼滅の刃」のイラストをジャケットに使用した期間生産限定盤付属DVDには「鬼滅の刃」のノンクレジットオープニング映像が収録される。
LiSA「紅蓮華」収録内容
初回限定盤・通常盤CD
01. 紅蓮華
02. カップリング曲A
03. カップリング曲B
04. 紅蓮華 -Instrumental-
初回限定盤付属DVD
・「紅蓮華」ミュージッククリップ DVD 付
期間生産限定盤CD
01. 紅蓮華
02. カップリング曲A
03. カップリング曲B
04. 紅蓮華 -Instrumental-
05. 紅蓮華 -TV ver.-
期間生産限定盤付属DVD
・アニメ「鬼滅の刃」ノンクレジットOP映像