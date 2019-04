マンウィズ、平成最後の肉の日に生まれ変わった代表曲「FLY AGAIN 2019」を配信＆MV公開

MAN WITH A MISSIONが、”平成最後の肉の日”に生まれ変わった代表曲「FLY AGAIN 2019」の配信をスタート。また、バンド史上最多動員数の4万5千人を記録した阪神甲子園球場でのライブ映像を使用した、同楽曲のミュージックビデオも公開されている。



毎月29日は「プレミアムミートデイ」という名の「肉の日」を記念して、おもしろ企画を行っているマンウィズ。現在、新曲「Remember Me」がフジテレビ系月9ドラマ『ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~』の主題歌に起用されていることも話題となっている彼らだが、今夜2019年4月29日に放送される第4話では生まれ変わった代表曲、「FLY AGAIN 2019」がドラマ内で起用されるという。







今回、月9の放送に寄せて本日4月29日より「FLY AGAIN 2019」の配信シングルと、2018年に阪神甲子園球場で行われたライブの模様をダイジェストでまとめた同楽曲のMVが公開。今夜のドラマ放送と合わせてチェックしてほしい。









<リリース情報>







MAN WITH A MISSION

「Remember Me」

発売日:2019年6月5日(水)

[初回生産限定盤] CD+DVD SRCL-11153~11154 ¥1,800+税

[通常盤] CD SRCL-11155 ¥1,200+税

*全形態初回生産分のみプレイパス対応

*全形態初回生産分のみ「Remember Me TOUR 2019」チケット先行予約フライヤー封入

(申込受付期間:2019年6月5日(水)12:00~7月7日(日)23:59)



【収録内容】

■CD(2形態共通収録)

M1 Remember Me (フジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」主題歌)

M2 Left Alive (スクウェア・エニックス ゲームソフト『LEFT ALIVE』CMソング)

M3スターライト・シンドローム

M4 FLY AGAIN 2019 (スーパーラグビーサンウルブズ 2019シーズン公式テーマソング)



■Special Mission (初回生産限定盤のみ収録)

ジャン・ケン・ジョニーのお宅訪問 ディレクターズカット版



■MAN WITH A MISSION「Remember Me」応援店舗

購入者特典:店舗別レントゲン風オリジナルクリアブックマーカー

応援店:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/manwithamission/shoplist/190605/