シネマティック・オーケストラが語る復活劇の裏側「音楽における政治的主張を取り戻したい」

今年でデビュー20周年を迎えるシネマティック・オーケストラ(以下TCO)が、前作『Ma Fleur』から実に11年ぶりとなる最新アルバム『To Believe』をリリースした。



通算4枚目となる本作は、LAビート・シーンのキーパーソンであるミゲル・アトウッド・ファーガソンをストリングス・アレンジに起用。彼の他にも、ドリアン・コンセプトやデニス・ハム(サンダーキャットのメンバー)らブレインフィーダー周辺の鬼才を集め、ジャズはもちろんロックやヒップホップ、エレクトロニカなど様々な音楽スタイルを縦横無尽に行き来しつつ、念入りなポスト・プロダクションにより構築された、鉄壁のサウンドスケープを全編にわたって展開している。中でもアルバム冒頭を飾る、モーゼス・サムニーをフィーチャーした美しいタイトル・トラックは、この混沌とした現代社会に対する深い絶望を見事に描き出している。



今年4月にはおよそ7年半ぶりの来日を果たし、初のホールコンサートツアーを開催したTOC。その中心人物であるジェイソン・スウィンスコーに、アルバム『To Believe』の制作秘話などたっぷりと話してもらった。



─今作では、ソングライティングで名を連ねているドミニク・スムス(以下、ドム)が深く関わっていると聞きました。彼はジェイソンのマネージャーだった時もあれば、前作『Ma Fleur』(2007年)やライブ盤『Live At The Royal Albert Hall』(2008年)では、ミキシング・エンジニアも務めたことがあるそうですね?



彼と出会ったのが、1997年くらいだったかな。音楽の話であっという間に意気投合し仲良くなって、そこから付き合いが始まっているんだ。ただ、当時の僕の曲作りというのは、AKAI MPC3000とMacintosh Quadra 630を使ってワールドミュージックやジャズ、映画音楽、現代音楽にミュージック・コンクレート……そういった音源からフレーズをサンプリングしながら組み立てていくという、非常に個人的な手法だったので、なかなか「共作」とまではいかなかったんだよね。



で、知っていると思うけど今作に取り掛かる前に僕は、ディズニーネイチャーの映画『フラミンゴに隠された地球の秘密』という大きなプロジェクトに関わっていて、そこではフル・オーケストラを使った極めて贅沢が許される音作りをしていた。それを経ての曲作りだったから、ちょっと気持ちを切り替えるというか、リセットをまずしなきゃならなかった。昔ながらのサンプラーとシーケンサーで音作りというところに立ち返るということを、今回はドムと2人でやってみたんだ。アイデアを出し合い、共通言語を探し出すというか。これまで散々、音楽の話をしてきた仲なのだけど、音楽を「作る」となると、また勝手が全然違ってね。とにかく、コミュニケーションを深めるところあら始めていったんだ。





『To Believe』収録曲「Lessons」のライブ映像



─日本でのオフィシャル・インタビューでドムは、「これまでシネマティックとして築き上げてきたものに、別の要素をブレンドさせて、そのバランスで今作を作っていった」と話していました。「別の要素」とは具体的に、どのようなものだったのでしょうか。



非常に重要だったのは「よりコンテンポラリーな音作り」ということだ。前作から11年も経てば、当然ながら機材やテクノロジーの進化は加速している。ホーム・スタジオ用のアプリケーションも豊富に開発されたし、今や配信まで自分で出来るようになった。そうした環境の中で、僕らのプレイグラウンド(遊び場)も広がったと同時に濃密になったんだ。



さらに、本作を仕上げる上で重要だったのが、ミックスエンジニアを務めてくれたトム・エルムハーストの存在だ。彼はいわゆるアンビエントやトリップホップのようなエレクトロ系のエンジニアではないが、ジェイミー・XXやマーク・ロンソンら一流の音楽家たちと仕事をしてきただけあって、マクロなセンスを持っている。そう、特定のジャンルのスペシャリストではないことも重要だったかもしれないね。



─TCOはいつも、念入りなポスト・プロダクションによって楽曲を練り上げていくスタイルを取っていますよね?



ポスト・プロダクションは、演奏の中の「曖昧さ」を取り除いていく作業とも言える。そのためにはものすごい集中力が必要だ。音色のトーン、テクスチャー、そういったものをどう仕上げていくか……もちろん、楽曲そのものにもこだわっているけど、サウンド・プロダクションにもこだわっているぶん時間もかかる。今回はその作業を、トムと一緒にできたことを誇りに思っている。彼は「もう1人のメンバー」といっても過言ではないかもね。



─しかも今回は、ライブで披露しオーディエンスの反応を見て手直しを加えることもあったとか。



イエス。2016年の数ヶ月間をヨーロッパツアーに費やし、そこで5、6曲ほど新曲を試した。そのうちの何曲かは、次のアルバムに入る予定だ。



ライブのステージほど、音楽をより発展させる場所はないと思っているよ。ある意味では「リアルタイムのリハーサル」といえるかもしれない。オーディエンスのリアクションが曲の持つ方向性を決めたり、新しい発想を探し出したりするモチベーションにもなるからね。その発想を持ってスタジオへ入れるんだ。





Photo by Kazumichi Kokei



─そうした念入りなエディットやポストプロダクションは、テオ・マセロからの影響なのかなと個人的には思っていたのですが。



その通りだよ。間違いなく彼の影響はでかい。あとはルディ・ヴァン・ゲルダーやクインシー・ジョーンズ、新しいところだとデヴィッド・レンやディプロもいいね。やっぱりプロダクションはアメリカに軍配があがるな(笑)。



─アメリカといえば、今作のストリングス・アレンジを手がけたミゲル・アトウッド・ファーガソンをはじめ、客演ではドリアン・コンセプトや、デニス・ハムらブレインフィーダー周辺の人たちが多数参加しています。



主にドムの人脈だね。彼はロサンジェルスに移り住んでもう10年以上経つのかな。ロンドンからニューヨーク、そしてLAという具合に、最先端のクリエーターを求めて彼がどんどん西へ移住して行き、そのたびに付き合うコミュニティもどんどん変わってきたからこその出会いだよね。サンダーキャットや、彼の兄であるロナルド・ブルーナー・Jr、数年前に亡くなってしまったオースティン・ペラルタとの交流も、そのおかげだ。



─オースティンはTCOにもピアノで参加していましたよね。



僕もニューヨークを経てロサンジェルスへ行き、そこでオースティンと出会って仲良くなった。とにかくLAには強い親近感を覚えたな。音楽をとても大切にしていたり、共有し合う精神を大切にしていたり、お金よりクリエイティブに重きをおく姿勢にもとても共感を覚えた。



ただ、最近はロサンジェルスのバブルも弾け始めている。ベルリンへ移る人もいるし、またニューヨークに注目が集まり始めているよ。ブルックリンのコミュニティはまだ生きているし。そうやって巡り巡っていくんだろうね。



─彼らやフライング・ロータスらのやっている、ジャズの新たな解釈やアップデートについてはどんな見解を持っていますか?



彼らの音楽的なアプローチはとても新鮮だよ。きっと僕と同じように、ジャズだけじゃなくいろんなものを聴いている人たちだからこそというか。そもそも「ジャズ」というのは、「クリエイティブな表現における自由」というか。音楽的なカテゴリーとしてジャズが何を意味するのかは、僕には正直よく分からない。何か新しいものを構築して、それを一旦壊し、さらにまた新しいものを作り出していくという「進化」のあり方そのものが「ジャズ」なんじゃないかな。



─音楽スタイルというよりは、アティチュードに近い?



そう思う。例えば楽器の編成や音作りについて、「これはジャズじゃない」「あれはジャズだ」ということを、僕自身考えたことがないんだよね。クリエイティブなマインドセットこそが「ジャズ」だし、その部分でフライング・ロータスからサンダーキャット、そしてジェイミー・XXという系譜でも捉えられるんじゃないかな。ポリリズムのようなアフリカン・ミュージックを、クラブシーンに持ち込むやり方とかね。そういう意味ではジャズもヒップホップと同様ストリートミュージックだと思う。



あと、アメリカにおけるジャズって「ソーシャルカルチャー」の要素も内包している。アメリカの文化圏でのみ通じる何かが絶対にあるよね。他の国のジャズとは歴史的な成り立ちからして違うから。そこには政治的な背景もあるだろうし、語り口(narrative)の部分もある。つまりアメリカにずっと住んでいた人たちだからこそ共感しうる、実感しうることが歌われているのだろうなと。例えば文化的、社会的な葛藤が、アメリカのジャズの本質に流れていると思うし、それは時を超えてもなお有効であり、今後も残っていくものだと思う。



─ところで、モーゼス・サムニーの参加した楽曲「To Believe」をアルバム・タイトルにして、今私たちに「信じること」を問うたのはなぜでしょうか。



タイトルそのものへの解釈は割とオープンだと思ってる。要するに、「信じる」とは宗教的なことかもしれないし、政治的信条かもしれない。あるいはメディア・リテラシーのことだと捉えてもらっても構わない。要するにこれは、「ステイトメント」というより「クエスチョン」だね。しかも、今の世界的情勢を踏まえてみれば、誰にでも意味を持つ問いかけではないかな。例えばテクノロジーの進化を取ってみても、僕らは恩恵を被る一方で、グローバリゼーションによりローカルなものがどんどんなくなっていく。コミュニティの特色が破壊されていく面があるよね。SNSも、コミュニケーションが最適化していく面がある一方で、逆にコミュニケーションが妨げられている。



そういうことに対し、「このままいくと、我々はどうなってしまうんだろう?」という問いかけでもあるし、それらを踏まえて「今後、我々は何をすべきか?」という問いかけでもある。今、世界のあらゆる場所で両極化が進んでいる。裕福な人はより裕福に、そうでない方はより貧しくなっている。それを「何とかしよう」と思っている人などどこにもいない。そんな状況を俯瞰しつつ、その下にある小さなコミュニティの「今」を、社会の「今」を描き出しているアルバムなんだ。







─そんな現状を、あなた自身はポジティブに捉えていますか?



いや、正直なところ絶望感が広がっているね。疎外感も広がる一方だ。世界はよりダークになっている気がするよ。



─そんな中「自分」を保つために、僕らはどうしたらいいと思いますか?



音楽における政治的主張を今一度取り戻したいと僕自身は思っている。音楽はとてもパワフルなツールであり「声明」だと思うからね。ただ、それをするためにはまず「自問」するところから始めなければいけない。自分は何をしたいのか、何を信じているのかを「自問」した上で、他の人たちのために何が出来るのかを考えるべきだし、まずはそこから始まるのだと思うよ。



─実は、もう1枚のアルバムを同時進行で進めていて、当初は2枚組も検討していたそうですが、それはどんな内容なのでしょうか。



ドムと共作をした時、とにかく「制約」を設けずにどんどんコンスタントに曲を作っていったから、素材がたくさんあるんだ。ある時点で曲作りは一旦置いておいて、まずは今作を仕上げたところ。早くスタジオに戻って残りを完成させたいと思っているんだけど、あと1年くらいはかかるかな。



─さらに10年ということはもうなさそうですか?(笑)



(笑)。まあ、確かに前作とは間が空いてしまったけど、それは必要な時間だったんだよね。「息をつく」って大事なことだよ? 自分を振り返ったり、世の中の変化と折り合いをつけたり。単純に観察する時間はとても大切だ。アウトプットばかりを続けていくんじゃなくて、ちょっと時間に余裕を持って作り上げる作品こそ、長く楽しめるものとなる。それは音楽だけでなく全てのアートがそうだ。とにかく意味のあるものを作りたい。それが出来なかったら作る意味がないよ!





Photo by Kazumichi Kokei









THE CINEMATIC ORCHESTRA

『To Believe』

レーベル:Ninja Tune / BEAT RECORDS

発売中

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10050