ビートルズの素顔を捉えた、1965年の未発表写真ギャラリー

1965年、映画『ヘルプ!4人はアイドル』を撮影するため、ロンドンからバハマ、アルプスと飛び回ったビートルズの4人。彼らの素顔を捉えた、貴重なスナップショットの数々をお届けしよう。



1.



『ヘルプ!』撮影中のジョン・レノン、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



2.



『ヘルプ!』撮影中のリンゴ・スター、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



3.



『ヘルプ!』撮影中のビートルズ、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



4.



『ヘルプ!』撮影中のジョージ・ハリスン、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



5.



『ヘルプ!』撮影中のジョージ・ハリスン、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



6.



『ヘルプ!』撮影中のジョージ・ハリスンとジョン・レノン、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



7.



『ヘルプ!』撮影中のジョージ・ハリスン、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



8.



『ヘルプ!』撮影中のジョン・レノン、1965年オーストリア・オーバータウエルンにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



9.



『ヘルプ!』撮影中のジョージ・ハリスンとジョン・レノン、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



10.



『ヘルプ!』撮影中のポール・マッカートニー、1965年スイスアルプスにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



11.



『ヘルプ!』撮影中のビートルズ、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo



12.



『ヘルプ!』撮影中のビートルズ、1965年バハマにて

Henry Grossman Courtesy of Rock Paper Photo





※関連記事:ビートルズ・イン・ジャパン:浅井慎平がとらえた密着オフショットの数々