佐藤隆太が語る俳優人生「ネガティブで神経質だからこそ音楽に救われた」

音楽、文芸、映画。長年にわたって芸術の分野で表現し続ける者たち。本業も趣味も自分流のスタイルで楽しむ、そんな彼らの「大人のこだわり」にフォーカスしたRolling Stone Japanの連載。11回目を迎えた今回は、数々の映画やドラマで「熱い男」を体現してきた佐藤隆太。「芝居がうまくいかないとき、落ち込んだときは、本当に音楽に助けられてきました」と語るように、大好きなバンドの曲とともに歩んできた彼の俳優人生、その軌跡を追う。



「お話しできるような、ドラマティックなエピソードは何もないんですよ」



小首を傾げてタバコに火をつけると、少し照れ臭そうに笑いながらそう話し始めた。佐藤隆太、39歳。宮本亜門の舞台『BOYS TIME』でデビューを果たし、映画『海猿』シリーズやTVドラマ『ROOKIES』で押しも押されもせぬ人気俳優に。最近は芝居のみならず、CMやドキュメントバラエティのMCとしても活躍するなど、マルチな才能を発揮している。



「幼い頃からTVを観るのが好きで、知らず知らずのうちにブラウン管の向こうの世界に惹かれていました。当時はまだ”演じる”という概念はなかったけど、TVに映し出されるいろいろな世界に興味を持っていたのだと思います。映画を観に行くようになったのは、中学から高校へ入る頃。そこで初めて”役者”というものを意識するようになって。”やっぱり僕はこの道に進みたい”と明確に思いましたね」





Photo = Kentaro Kambe



映画はスクリーンで観るべき。そんなこだわりを持っていたが、高校時代は野球をやっていたためアルバイトもできない。当然、映画を観る金などなく、通学電車の網棚に置き去りになった雑誌を片っ端から拾っては、試写会の応募ページだけをもらっていった。帰宅するなりハガキを書いて、応募しまくったという。



「だから元手は一切かかってないんです(笑)。そのかわり”これが当たったかぁ……”みたいなこともあるわけです。自分でお金を出して観るとしたら選ばないような作品。でも、観たら意外と面白かったりして。そんな発見が僕の視野を広げてくれた気がします。このときの体験がなければ今よりずっと、狭い世界にいたかもしれない。」





欲しい情報はネットで簡単に集められ、「レコメンド機能」を使えば好みの映画も簡単に見つけられるようになった。が、「失敗」も少なくなったぶん、佐藤が経験したような「偶然の出会い」というチャンスを、我々は少なからず逃しているのかもしれない。



「確かにそうですね。もちろん意識していたわけじゃないんですけど、失敗を恐れず試してみる姿勢みたいなものは、そのときに培われた気がします」



高校時代の3年間、ずっと野球を続けていた経験も今に活かされているという佐藤。例えば台詞のやり取りとキャッチボールは、どこか通じるものがあるそうだ。



「初めての相手とキャッチボールするときって、すごく緊張するんですよ。信頼関係の出来上がっている人とだったら全然緊張しないし、急に変な球を投げて相手のリアクションを楽しむ余裕もある。芝居も同じで、信頼している相手だと変化球も投げられるし、そこで空気がガラッと変わることもある。リズムが”ハネて”くるんですよね。そのへんはよく似ています」





Photo = Kentaro Kambe



高校を卒業し、日本大学芸術学部へ。あるとき、同級生の1人が受けるオーディションに同行し、そこで初めて舞台『BOYS TIME』に受かって役者のキャリアがスタートした。舞台なんて、親に連れて行かれたことが何度かあるくらいで、まったくの門外漢。それでも飛び込んでいったのは、大好きなウルフルズが音楽を担当していたからだったという。



「ただただウルフルズが好きでした。彼らの男臭さ、華やかな世界にいても、決してカッコつけないカッコよさを貫き通してる。そんな美学に惹かれたし、共感を覚えるところも多かったんでしょうね。オーディション会場に亜門さんと並んでトータス松本さんもいらっしゃっていて、”おいおい、トータスさんの前で歌が歌えるぞ!”って。その興奮で頭がいっぱいでした」



いざ公演が始まってからも「ずっと楽しかった」と佐藤は振り返る。「もうとにかく舞台の洗礼を浴びまくりましたね。”こんな世界があったのか!”と驚きの連続で、そこで彼の視野はまた一段と広がった。「映画俳優になりたい」というこだわりもなくなり、TVも映画も舞台も、来る仕事はなんでも楽しめるようになったという。



「映画と違って舞台はお客さんが目の前にいる。そういう意味では音楽のライブに似ていますよね。演技は日々変化していくし、その場にいた人しか知り得ないことがたくさんある。そんなところにもエキサイトします。本番前は、毎回緊張しまくるんですけどね。初日なんて手が震えているのを、どうにかごまかしながら芝居をすることもある。でもそれを上回るくらい、楽しくて仕方ないんですよ」





舞台をライブに喩えるくらい、音楽好きとしても知られる佐藤。ウルフルズと双璧をなすフェイヴァリット・バンドはKEMURIだという。彼らの掲げるスローガン「PMA(ポジティヴ・メンタル・アティチュード)」には、何度も救われた。



「僕は割と明るい人間だと思われがちなんですけど、実はけっこうネガティヴなところもあって。ウルフルズやKEMURIの楽曲は、自分の理想像でもあるんですよね。憧れというか。もちろん彼らもただただ明るいだけではなくて、もがき苦しみながら自分を奮い立たせているその”男臭さ”がいいんです。男の弱さと強さ、両方を歌っているところが人間臭くて好きなんです」



ブルーハーツに衝撃を受け、その後はパンク一筋(「ウルフルズは別枠」とのこと)。Hi-STANDARDやBRAHMAN、SNAIL RAMPに夢中だった「エアジャム世代」だ。



「KEMURIのコピー・バンドを結成して、とあるイベントではACIDMANの後に演奏したこともあります。今考えるとゾッとしますね(笑)。芝居がうまくいかないとき、落ち込んだときは、本当に音楽に助けられてきました。例えば、芝居のことですごく悩んでいた時期にタイミング良くKEMURIの4曲入りのマキシ『葉月の海』がリリースされたんですけど、その中の”PART TO PLAY”という曲に”Everybody has a part in this world(誰しもこの世界に役割があるんだ)”というラインがあって。もう、自分の気持ちにドンピシャで。号泣(笑)。やっぱり音楽に支えられている部分が大きいんですよね」





Photo = Kentaro Kambe



そんな佐藤には、仕事に取り掛かるまでに自分なりのルーティンがあるという。



「スロースターターというか、自分のペースを掴むまでに割と時間がかかるんです。例えば、新しい劇場で芝居するときは、その空間を自分なりに把握しないと落ち着かない。舞台から楽屋までの動線を調べ、どこにトイレがあって、どこに喫煙所があるかを確認します。これから毎日そこへ通って同じ舞台を繰り返すわけだから、何時までに行って声出しをやって、みたいなリズムを作っておく。そうやって”自分の場所”にチューニングしているんでしょうね。タバコを一服吸って気分転換したり、気持ちを落ち着けるのも重要な”儀式”です。子どもがいるので、最近はもっぱら加熱式タバコを吸ってますけどね」



そう言って微笑む顔は、優しい父親の顔だった。2019年初夏に公開される映画『今日も嫌がらせ弁当』では、シングルファザーの役を演じているが、家族を持ったことで演技にも影響はあったのだろうか。

「子どもの扱い方が変わりましたね。自分に子どもがいないときは、どこかおそるおそるというか。父親の役をやっていても、どこか距離を置いてしまっていたかもしれません。子どもが生まれてからは、ひょいと抱き上げ肩に乗せるなんてことも、気軽に出来るようになった。そういう一瞬の所作にもリアリティは出るので、子どもと日常的に触れ合うようになったことは、少なからず演技にも影響しているでしょうね」



来年はいよいよ40代に突入する佐藤隆太。役者として、今後ますます深みを増していくであろう彼に今後の抱負を聞いた。



「仕事をいただかなければ出来ないのが役者ですから、声がかかればなるべく応えられるようにしたいですね。映画、舞台、ドラマ……もともと縛られていなかったけど、今後もその姿勢は貫き通したい。迷ったときほど”よし、行っちゃえ!”みたいな(笑)。新しい場所にも、怯むことなく飛び込んでいける自分でありたいですね。根は神経質だからこそ(笑)、 ”ケ・セラ・セラ”な人生を歩んでいきたいです」



佐藤隆太

1999年、舞台『BOYS TIME』で俳優としてデビュー。2005年、『絶対恐怖 Booth ブース』の勝又真吾役で映画初主演を務める。『海猿 UMIZARU EVOLUTION』の吉岡哲也役で、主人公の相棒(バディ)を演じ、それ以降の『海猿』シリーズでも吉岡哲也役を担当。以降、多岐にわたる分野で活躍している。映画『今日も嫌がらせ弁当』は2019年6月28日公開。







