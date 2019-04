the pillowsの結成30周年プロジェクト「Thank you, my highlight」の一環として制作中の映画「王様になれ」に出演しているアーティストたちが発表された。

出演が明らかになったのは、TERU(GLAY)やJIRO(GLAY、THE PREDATORS)といった同郷のアーティストや、佐々木亮介(a flood of circle、THE KEBABS)や田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN、THE KEBABS)といった後輩アーティストなど22人。岡山天音が演じる主人公の祐介が働くラーメン屋や、祐介がライブカメラマンとしての一歩を踏み出すライブシーンなどに本人役で出演している。山中さわお(Vo, G)は仲間たちの協力について「ピロウズはどんな人達に愛されたバンドだったのかを、後生に伝えられる映画になったと思ってます。参加してくれた皆さん、エキストラの皆も、愛情をありがとう。忘れられない特別な日々でした。幸せですオレ達」とのコメントしている。

また劇中の映像がYouTubeで公開された。映像にはファンたちの声援が響く中、the pillowsのメンバーがステージに向かう後ろ姿が映し出されている。

山中さわお コメント

ザ・ピロウズ30周年記念映画「王様になれ」が秋に公開します。ドキュメンタリー・フィルムじゃないよ。俳優さんが芝居をする、普通に映画を作ったんだ!

主演は岡山天音くん。彼が演じる「祐介」がピロウズの音楽を知って、だんだん好きになってく中で、人生を切り開こうと足掻く日々、その姿を描いた物語。いやぁー、天音くん何もかも最高だったよ!

監督・脚本はオクイシュージさん。オクイさんとは長い付き合い。バンドがアニバーサリーに映画を作るという無茶な企画に、オクイさんは不可欠な人でした。オクイさんに断られてたら映画制作そのものを諦めてたと思う。オレが作った拙い原案を、2017年の暮れから何度も何度も書き直して、実現可能な脚本に仕上げてくれたんだ。感謝。



ピロウズを慕ってくれてる素敵な後輩ミュージシャン達も本人役でたくさん出るよ!GLAYのTERU君、JIRO君、STRAIGHTENERからホリエ君、ひなっち、シンペイ君、そしてTHE KEBABSのみんな、普段と違う現場で色々面倒だったはず。ありがとう!



忙しい最中、とても短い場面にも関わらず撮影に参加してくれた、エルレ高橋君、SHISHAMOちゃん達、藤田恵名さん、ありがとう!



そしてオレのレーベルからも、ヌードルスのヨーコちゃん、レディオキャロラインの真也、シュリスペイロフ宮本、ザ・ボヘミアンズ全員、早起きさせたり寒い中でのロケ、面倒かけたよね。ありがとう!



ピロウズは2度もトリビュートアルバムを出して貰った幸せなロックバンドです。3度目は無いよなぁと思ってたけど、この映画「王様になれ」は、新たな形のトリビュート作品だなと気づきました。ピロウズはどんな人達に愛されたバンドだったのかを、後生に伝えられる映画になったと思ってます。参加してくれた皆さん、エキストラの皆も、愛情をありがとう。忘れられない特別な日々でした。幸せですオレ達。

「王様になれ」参加アーティスト

TERU(GLAY) / JIRO(GLAY、THE PREDATORS) / ホリエアツシ(ストレイテナー) / 日向秀和(ストレイテナー) / ナカヤマシンペイ(ストレイテナー) / 高橋宏貴(ELLEGARDEN、THE PREDATORS) / 佐々木亮介(a flood of circle、THE KEBABS) / 田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN、THE KEBABS) / 新井弘毅(THE KEBABS) / 鈴木浩之(THE KEBABS) / yoko(noodles、Casablanca) / 楠部真也(Radio Caroline、Casablanca) / 平田ぱんだ(THE BOHEMIANS) / ビートりょう(THE BOHEMIANS) / 星川ドントレットミーダウン(THE BOHEMIANS) / 本間ドミノ(THE BOHEMIANS) / 千葉オライリー(と無法の世界)(THE BOHEMIANS) / 宮本英一(シュリスペイロフ) / 藤田恵名 / 宮崎朝子(SHISHAMO) / 松岡彩(SHISHAMO) / 吉川美冴貴(SHISHAMO)