TVアニメ「プリパラ」「アイドルタイムプリパラ」のライブツアー「Pripara Friendship Tour 2019 プロミス!リズム!パラダイス!」の千秋楽が、本日4月28日に千葉・舞浜アンフィシアターにて昼夜2公演にわたり行われた。本記事では昼の部のレポートをお届けする。

2月から4月にかけて、出演者・内容を変えながら東京・大阪で全12公演を行った本ツアー。本日の東京公演には黒須あろま役の牧野由依、白玉みかん役の渡部優衣、ガァルル役の真田アサミ、真中のん役の田中美海、月川ちり役の大森日雅、太陽ペッパー役の山下七海、緑風ふわり役の佐藤あずさ、紫京院ひびき役の斎賀みつき、夢川ゆい役の伊達朱里紗、虹色にの役の大地葉、幸多みちる役の山田唯菜、華園しゅうか役の朝日奈丸佳、夢川ショウゴ役の山下誠一郎、三鷹アサヒ役の小林竜之、高瀬コヨイ役の土田玲央が出演した。イベントは本ツアー恒例となった全出演者による「Make it!」「Love friend style」で幕開け。これまでの公演ではトークや朗読劇も展開されてきたが、本公演は全22曲にわたるライブのみで構成された。

前半では、ツアーの中で発表された新曲を中心に披露。マイドリームは、アニメのその後に続く3人の日々を思わせる新曲「ピュア・ハート・カレンダー」を、客席を練り歩きながら歌って会場を盛り上げる。ツアーで何度か歌われてきたガァルマゲドンの新曲「神曲!~Gaarmage Tourism~」では、キャッチーな「デビ!ジェルン!ガァル!」のコールを客席もばっちり決めていた。賑やかな楽曲が続いたあと、静かに始まる「メイクマニー・メイクドリーム」では、スポットライトを浴びるしゅうか役の朝日奈に会場中の視線が注がれる。紫と黄色の照明の中、“一番”を目指すしゅうかの友達への思いが込もった楽曲をシリアスに歌い上げた。

ちりとしゅうかの掛け合いが楽しい「ゴー!ゴー!ゴージャス」では「V・I・P!」のコールを大合唱し、WITHの「ALWAYS WITH YOU!!!」ではタオルを振って、怒涛の盛り上がりを見せる会場。ノンシュガーは3人揃った振り付けで「かりすま~とGIRL☆yeah!(ノンシュガーver.)」をキュートに歌ったあと、ちり役の大森が「あなたたち、私たちの新曲でかしこまりなさーい!」と呼びかけ、新曲「リザーブ・ザ・リバース!」を初披露して会場を沸かせた。さらに豪奢に飾り付けられたステージが下からせり上がり、ひびき役の斎賀がセクシーな女性ダンサーを従えて登場。ハードなロックナンバー「嘘つきはTomorrowの始まり」を初披露した。さらにライブで歌われるのは初めてとなるアーケードゲーム用の楽曲「地球が恋するうたうたい」では、ふわり役の佐藤の優しい歌声に、会場中が神聖なムードで包まれた。

後半では、おなじみのチーム曲やソロ曲がTVアニメのCGライブ映像とともに披露されていった。ふわりの「コノウタトマレイヒ」では、間奏で子ヤギや子豚、牛やカエルの置物が乗ったステージがせり上がって現れ、会場から驚きの声と笑いが起こる一幕も。マイドリームは「ハートフル▽ドリーム」で元気いっぱいに夢に向かう力を、ガァルマゲドンは「アメイジング・キャッスル」でやんちゃな3人の絆を、ノンシュガーは「シュガーレス×フレンド」でまだまだ発展途上なチームのフレッシュさを表現。後半のラストはWITHが「Giraギャラティック・タイトロープ」で会場中を魅了し、多くの「いいぜ!」コールを集めた。

最後の挨拶は新曲を初披露したひびき役の斎賀と、ノンシュガーの3人から述べられた。「みなさん、昼公演楽しかったですかー!」と客席に呼びかけた斎賀が、返ってきた歓声に「ちょっと野太いな。アイドルとして返事してもらえる?」と再度呼びかけると、一度目より高いトーンの歓声が起こる。そんなファンを「統率力が素晴らしいと思うんですよ」と称えると、斎賀は「皆さんがツアーを盛り上げてくださったので、もしよければ私も新曲を披露できたら、と思って。『プリパラ』らしからぬスーパーロックにしてくださいました」と語った。

ノンシュガー・のん役の田中は「作品がひとつのゴールを迎えたあとに、新曲があったり、ライブができたりっていうのは、当たり前のことではないというのを噛みしめています。皆さんの応援のおかげです!」とファンへの感謝を述べ、客席からも大きな拍手が贈られた。ステージに勢揃いした出演者は本ツアーを彩った新曲「Crue-Sing!Friend Ship▽」で「ヨーソロー!」と観客と声を重ね、そして「レインボウ・メロディー♪」で“夢は叶う”というメッセージを贈り、千秋楽・昼公演の幕を下ろした。

「Pripara Friendship Tour 2019 プロミス!リズム!パラダイス!」2019年4月28日(日)昼公演セットリスト

01.Make it! / 全出演者

02.Love friend style / 全出演者

03.ピュア・ハート・カレンダー / マイドリーム(伊達朱里紗、大地葉、山田唯菜)

04.し~くれっと!ラタトゥイユ / ガァルマゲドン・ミ(牧野由依、渡部優衣、真田アサミ、山田唯菜)

05.神曲!~Gaarmage Tourism~ / ガァルマゲドン(牧野由依、渡部優衣、真田アサミ)

06.メイクマニー・メイクドリーム / 華園しゅうか(朝日奈丸佳)

07.ゴー!ゴー!ゴージャス / 月川ちり・華園しゅうか(大森日雅、朝日奈丸佳)

08.DANCE PRINCE / WITH(山下誠一郎、小林竜之、土田玲央)

09.ALWAYS WITH YOU!!! / WITH(山下誠一郎、小林竜之、土田玲央)

10.かりすま~とGIRL☆yeah!(ノンシュガーver.) / ノンシュガー(田中美海、大森日雅、山下七海)

11.リザーブ・ザ・リバース! / ノンシュガー(田中美海、大森日雅、山下七海)

12.嘘つきはTomorrowの始まり / 紫京院ひびき(斎賀みつき)

13。地球が恋するうたうたい / 緑風ふわり(佐藤あずさ)

14。コノウタトマレイヒ / 緑風ふわり(佐藤あずさ)

15.ハートフル▽ドリーム / マイドリーム(伊達朱里紗、大地葉、山田唯菜)

16.Miss.プリオネア / 華園しゅうか(朝日奈丸佳)

17.純・アモーレ・愛 / 紫京院ひびき(斎賀みつき)

18.アメイジング・キャッスル / ガァルマゲドン(牧野由依、渡部優衣、真田アサミ)

19.シュガーレス×フレンド / ノンシュガー(田中美海、大森日雅、山下七海)

20.Giraギャラティック・タイトロープ / WITH(山下誠一郎、小林竜之、土田玲央)

21.Crue-Sing! Friend Ship▽ / 全出演者

22.レインボウ・メロディー♪ / 全出演者

※ハートフル▽ドリーム、Crue-Sing!Friend Ship▽の▽はハートマーク。