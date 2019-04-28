明治安田生命J1リーグ第9節が27日から28日にかけて各地で行われた。

FC東京はホームで松本山雅FCと対戦。前半終了間際に、久保建英のパスから永井謙佑が左足で流し込み先制すると、77分には久保がPKを獲得。これをディエゴ・オリヴェイラが決め、完封勝利で首位をキープした。

サンフレッチェ広島と名古屋グランパスによる2位3位の直接対決は、1－0で名古屋に軍配が上がった。鹿島アントラーズと対戦した横浜F・マリノスは、先制を許したものの、後半に2点を挙げて逆転勝利を収めた。

なお、平成最後のリーグ戦となった今節、清水エスパルス対浦和レッズの一戦で、90＋7分に浦和の興梠慎三が挙げたダメ押しゴールが“平成最後のゴール”となった。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J1第9節全結果

セレッソ大阪 0－0 大分トリニータ

ベガルタ仙台 2－1 ガンバ大阪

横浜F・マリノス 2－1 鹿島アントラーズ

FC東京 2－0 松本山雅FC

ヴィッセル神戸 1－2 川崎フロンターレ

サガン鳥栖 0－2 湘南ベルマーレ

ジュビロ磐田 1－2 北海道コンサドーレ札幌

名古屋グランパス 1－0 サンフレッチェ広島

清水エスパルス 0－2 浦和レッズ

■J1順位表

1位 FC東京（勝ち点23／得失点差＋10）

2位 名古屋（勝ち点19／得失点差＋11）

3位 広島（勝ち点17／得失点差＋6）

4位 大分（勝ち点17／得失点差＋5）

5位 浦和（勝ち点17／得失点差＋1）

6位 川崎（勝ち点16／得失点差＋5）

7位 札幌（勝ち点15／得失点差＋1）

8位 横浜FM（勝ち点15／得失点差＋1）

9位 鹿島（勝ち点14／得失点差＋1）

10位 湘南（勝ち点13／得失点差＋1）

11位 松本（勝ち点11／得失点差－3）

12位 神戸（勝ち点10／得失点差－2）

13位 C大阪（勝ち点8／得失点差－3）

14位 清水（勝ち点8／得失点差－8）

15位 G大阪（勝ち点7／得失点差－5）

16位 仙台（勝ち点7／得失点差－5）

17位 磐田（勝ち点6／得失点差－3）

18位 鳥栖（勝ち点4／得失点差－13）

■J1第10節対戦カード（5月3日、4日）

▼5月3日

14：00 浦和 vs 磐田

14：00 広島 vs 横浜FM

15：00 鹿島 vs 清水

15：00 川崎 vs 仙台

▼4日

14：00 札幌 vs 神戸

14：00 松本 vs C大阪

16：00 湘南 vs 名古屋

16：00 G大阪 vs FC東京

16：00 大分 vs 鳥栖