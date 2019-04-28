明治安田生命J1リーグ第9節が27日から28日にかけて各地で行われた。
FC東京はホームで松本山雅FCと対戦。前半終了間際に、久保建英のパスから永井謙佑が左足で流し込み先制すると、77分には久保がPKを獲得。これをディエゴ・オリヴェイラが決め、完封勝利で首位をキープした。
サンフレッチェ広島と名古屋グランパスによる2位3位の直接対決は、1－0で名古屋に軍配が上がった。鹿島アントラーズと対戦した横浜F・マリノスは、先制を許したものの、後半に2点を挙げて逆転勝利を収めた。
なお、平成最後のリーグ戦となった今節、清水エスパルス対浦和レッズの一戦で、90＋7分に浦和の興梠慎三が挙げたダメ押しゴールが“平成最後のゴール”となった。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第9節全結果
セレッソ大阪 0－0 大分トリニータ
ベガルタ仙台 2－1 ガンバ大阪
横浜F・マリノス 2－1 鹿島アントラーズ
FC東京 2－0 松本山雅FC
ヴィッセル神戸 1－2 川崎フロンターレ
サガン鳥栖 0－2 湘南ベルマーレ
ジュビロ磐田 1－2 北海道コンサドーレ札幌
名古屋グランパス 1－0 サンフレッチェ広島
清水エスパルス 0－2 浦和レッズ
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点23／得失点差＋10）
2位 名古屋（勝ち点19／得失点差＋11）
3位 広島（勝ち点17／得失点差＋6）
4位 大分（勝ち点17／得失点差＋5）
5位 浦和（勝ち点17／得失点差＋1）
6位 川崎（勝ち点16／得失点差＋5）
7位 札幌（勝ち点15／得失点差＋1）
8位 横浜FM（勝ち点15／得失点差＋1）
9位 鹿島（勝ち点14／得失点差＋1）
10位 湘南（勝ち点13／得失点差＋1）
11位 松本（勝ち点11／得失点差－3）
12位 神戸（勝ち点10／得失点差－2）
13位 C大阪（勝ち点8／得失点差－3）
14位 清水（勝ち点8／得失点差－8）
15位 G大阪（勝ち点7／得失点差－5）
16位 仙台（勝ち点7／得失点差－5）
17位 磐田（勝ち点6／得失点差－3）
18位 鳥栖（勝ち点4／得失点差－13）
■J1第10節対戦カード（5月3日、4日）
▼5月3日
14：00 浦和 vs 磐田
14：00 広島 vs 横浜FM
15：00 鹿島 vs 清水
15：00 川崎 vs 仙台
▼4日
14：00 札幌 vs 神戸
14：00 松本 vs C大阪
16：00 湘南 vs 名古屋
16：00 G大阪 vs FC東京
16：00 大分 vs 鳥栖