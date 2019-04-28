明治安田生命J2リーグ第11節が27日から28日にかけて各地で行われた。

平成最後のリーグ戦となった今節は水戸ホーリーホック対アルビレックス新潟の一戦を始め、11試合中9試合がドローに終わった。このため、ここまで無敗を継続している水戸が首位をキープしている。

アウェイでアビスパ福岡と対戦したモンテディオ山形は、終了間際の南秀仁が決勝点を挙げ、1－0で勝利。2位に浮上した。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J2第11節

アビスパ福岡 0－1 モンテディオ山形

V・ファーレン長崎 0－0 鹿児島ユナイテッドFC

愛媛FC 1－1 ヴァンフォーレ甲府

FC琉球 1－1 FC町田ゼルビア

水戸ホーリーホック 0－0 アルビレックス新潟

栃木SC 1－1 FC岐阜

京都サンガF.C. 0－0 徳島ヴォルティス

ファジアーノ岡山 1－1 東京ヴェルディ

ジェフユナイテッド千葉 0－0 大宮アルディージャ

柏レイソル 0－0 横浜FC

レノファ山口 0－2 ツエーゲン金沢

■J2順位表

1位 水戸（勝ち点23／得失点差＋8）

2位 山形（勝ち点21／得失点差＋6）

3位 大宮（勝ち点21／得失点差＋5）

4位 甲府（勝ち点20／得失点差＋8）

5位 柏（勝ち点19／得失点差＋4）

6位 金沢（勝ち点18／得失点差＋9）

7位 琉球（勝ち点17／得失点差＋4）

8位 岡山（勝ち点16／得失点差＋1）

9位 京都（勝ち点16／得失点差＋1）

10位 長崎（勝ち点15／得失点差＋1）

11位 新潟（勝ち点14／得失点差＋2）

12位 横浜FC（勝ち点14／得失点差0）

13位 町田（勝ち点14／得失点差－6）

14位 徳島（勝ち点13／得失点差－1）

15位 愛媛（勝ち点12／得失点差－2）

16位 東京V（勝ち点11／得失点差－1）

17位 山口（勝ち点11／得失点差－4）

18位 福岡（勝ち点11／得失点差－5）

19位 千葉（勝ち点11／得失点差－7）

20位 栃木（勝ち点10／得失点差－6）

21位 岐阜（勝ち点9／得失点差－9）

22位 鹿児島（勝ち点8／得失点差－8）

■J2第12節対戦カード（5月3日、4日、5日）

▼5月3日

14：00 金沢 vs 福岡

▼4日

13：00 鹿児島 vs 柏

14：00 大宮 vs 愛媛

14：00 新潟 vs 山口

▼5日

14：00 横浜FC vs 京都

14：00 甲府 vs 千葉

14：00 徳島 vs 栃木

15：00 東京V vs 長崎

15：00 町田 vs 水戸

16：00 山形 vs 岡山

18：00 岐阜 vs 琉球