水戸ホーリーホックが首位をキープした

　明治安田生命J2リーグ第11節が27日から28日にかけて各地で行われた。

　平成最後のリーグ戦となった今節は水戸ホーリーホック対アルビレックス新潟の一戦を始め、11試合中9試合がドローに終わった。このため、ここまで無敗を継続している水戸が首位をキープしている。

　アウェイでアビスパ福岡と対戦したモンテディオ山形は、終了間際の南秀仁が決勝点を挙げ、1－0で勝利。2位に浮上した。

　今節の結果と順位表は以下の通り。

■J2第11節
アビスパ福岡　0－1　モンテディオ山形
V・ファーレン長崎　0－0　鹿児島ユナイテッドFC
愛媛FC　1－1　ヴァンフォーレ甲府
FC琉球　1－1　FC町田ゼルビア
水戸ホーリーホック　0－0　アルビレックス新潟
栃木SC　1－1　FC岐阜
京都サンガF.C.　 0－0　徳島ヴォルティス
ファジアーノ岡山　1－1　東京ヴェルディ
ジェフユナイテッド千葉　0－0　大宮アルディージャ
柏レイソル　0－0　横浜FC
レノファ山口　0－2　ツエーゲン金沢

■J2順位表
1位　水戸（勝ち点23／得失点差＋8）
2位　山形（勝ち点21／得失点差＋6）
3位　大宮（勝ち点21／得失点差＋5）
4位　甲府（勝ち点20／得失点差＋8）
5位　柏（勝ち点19／得失点差＋4）
6位　金沢（勝ち点18／得失点差＋9）
7位　琉球（勝ち点17／得失点差＋4）
8位　岡山（勝ち点16／得失点差＋1）
9位　京都（勝ち点16／得失点差＋1）
10位　長崎（勝ち点15／得失点差＋1）
11位　新潟（勝ち点14／得失点差＋2）
12位　横浜FC（勝ち点14／得失点差0）
13位　町田（勝ち点14／得失点差－6）
14位　徳島（勝ち点13／得失点差－1）
15位　愛媛（勝ち点12／得失点差－2）
16位　東京V（勝ち点11／得失点差－1）
17位　山口（勝ち点11／得失点差－4）
18位　福岡（勝ち点11／得失点差－5）
19位　千葉（勝ち点11／得失点差－7）
20位　栃木（勝ち点10／得失点差－6）
21位　岐阜（勝ち点9／得失点差－9）
22位　鹿児島（勝ち点8／得失点差－8）

■J2第12節対戦カード（5月3日、4日、5日）
▼5月3日
14：00　金沢　vs　福岡

▼4日
13：00　鹿児島　vs　柏
14：00　大宮　vs　愛媛
14：00　新潟　vs　山口

▼5日
14：00　横浜FC　vs　京都
14：00　甲府　vs　千葉
14：00　徳島　vs　栃木
15：00　東京V　vs　長崎
15：00　町田　vs　水戸
16：00　山形　vs　岡山
18：00　岐阜　vs　琉球