Da-iCEが6月6日にライブBlu-ray / DVD「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」をリリースする。

「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」には、2018年8月にリリースされたアルバム「BET」を携えて開催された全国ツアーよりファイナルを飾った大阪・大阪城ホール公演の模様を収録。MCやライブの最後でメンバーへのサプライズとして観客が「Live goes on」を大合唱したシーンも収められる。YouTubeではBlu-ray、DVDのダイジェストが公開されているのでチェックしてみよう。

またDa-iCEはライブBlu-ray / DVDと同時に初のベストアルバム「Da-iCE BEST」を全4形態でリリースする。

Da-iCE「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」収録内容

・It's not over

・FAKESHOW

・Limits

・トニカクHEY

・Back To The Future

・Flash Back

・Bodyguard

・恋ごころ

・リグレット

・BET

・Blackjack

・Fly Higher

・Up to the Stars

・君色

・雲を抜けた青空

・この曲のせい -5 Voice & Acoustic ver.-

・TOKI

・Bamby Ride

・TOKYO MERRY GO ROUND

・いつか...

・エビバディ

・パラダイブ

・Live goes on



特典映像

・The making of BET Tour