Da-iCEが6月6日にライブBlu-ray / DVD「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」をリリースする。
「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」には、2018年8月にリリースされたアルバム「BET」を携えて開催された全国ツアーよりファイナルを飾った大阪・大阪城ホール公演の模様を収録。MCやライブの最後でメンバーへのサプライズとして観客が「Live goes on」を大合唱したシーンも収められる。YouTubeではBlu-ray、DVDのダイジェストが公開されているのでチェックしてみよう。
またDa-iCEはライブBlu-ray / DVDと同時に初のベストアルバム「Da-iCE BEST」を全4形態でリリースする。
Da-iCE「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」収録内容
・It's not over
・FAKESHOW
・Limits
・トニカクHEY
・Back To The Future
・Flash Back
・Bodyguard
・恋ごころ
・リグレット
・BET
・Blackjack
・Fly Higher
・Up to the Stars
・君色
・雲を抜けた青空
・この曲のせい -5 Voice & Acoustic ver.-
・TOKI
・Bamby Ride
・TOKYO MERRY GO ROUND
・いつか...
・エビバディ
・パラダイブ
・Live goes on
特典映像
・The making of BET Tour