明治安田生命J3リーグ第7節が26日から28日にかけて各地で行われた。
藤枝MYFCはホームでAC長野パルセイロを2－0で下し、首位に浮上。ギラヴァンツ北九州はアウェイでブラウブリッツ秋田と対戦し、スコアレスドローに終わった。
アウェイでSC相模原と対戦したカマタマーレ讃岐は1－1のドロー。セレッソ大阪U－23はホームでカターレ富山とスコアレスドローに終わり、2位に転落した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第7節
ザスパクサツ群馬 0－0 ガンバ大阪U－23
ブラウブリッツ秋田 0－0 ギラヴァンツ北九州
藤枝MYFC 2－0 AC長野パルセイロ
ヴァンラーレ八戸 2－3 福島ユナイテッドFC
Y.S.C.C.横浜 3－2 FC東京U－23
SC相模原 1－1 カマタマーレ讃岐
アスルクラロ沼津 0－2 ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取 1－1 いわてグルージャ盛岡
セレッソ大阪U－23 0－0 カターレ富山
■J3順位表
1位 藤枝（勝ち点16／得失点差＋1）
2位 C大23（勝ち点14／得失点差＋5）
3位 北九州（勝ち点14／得失点差＋4）
4位 讃岐（勝ち点14／得失点差＋3）
5位 熊本（勝ち点11／得失点差＋2）
6位 岩手（勝ち点10／得失点差＋1）
7位 富山（勝ち点10／得失点差0）
8位 G大23（勝ち点9／得失点差＋4）
9位 秋田（勝ち点9／得失点差＋1）
10位 福島（勝ち点9／得失点差－2）
11位 YS横浜（勝ち点9／得失点差－4）
12位 八戸（勝ち点8／得失点差＋1）
13位 群馬（勝ち点8／得失点差0）
14位 相模原（勝ち点8／得失点差－1）
15位 沼津（勝ち点8／得失点差－1）
16位 鳥取（勝ち点6／得失点差－3）
17位 長野（勝ち点6／得失点差－4）
18位 F東23（勝ち点3／得失点差－6）
■J3第8節（5月4日、5日）
▼5月4日
13：00 岩手 vs YS横浜
16：00 長野 vs 相模原
▼5日
13：00 福島 vs 鳥取
14：00 富山 vs 沼津
14：00 北九州 vs 群馬
14：00 F東23 vs C大23
14：00 G大23 vs 秋田
15：00 熊本 vs 八戸