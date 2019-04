ポール・マッカートニー、『エジプト・ステーション』のボーナス盤を再度発売

ポール・マッカトニーは2018年のアルバム『エジプト・ステーション』をリイシューし、ライヴ・パフォーマンス、未発表曲、ボーナス曲など10曲が追加するという。



『エジプト・ステーション:エクスプローラーズ・エディション』は5月17日発売予定で、現在、事前予約を受け付けている。これにはオリジナル・アルバムの他に『エジプト・ステーションII』と名付けられたアルバムがもう1枚つく。この『エジプト〜II』は、アルバム未収録曲とアビーロード・スタジオ、ニューヨークのグランドセントラル駅、リバプールのカヴァーンで行われたプロモーション・パフォーマンスをコンパイルしたものだ。



ライブ曲、サプライズのシングル「ゲット・イナフ」、「Frank Sinatras Party(原題)」、「Sixty Second Street(原題)」、アルバム収録曲「フー・ケアーズ」のエクステンデッド・バージョンの未発表曲3曲が数量限定版の「トラベラーズ・エディション」についてくる。さらに、これ以外にもカセットテープ1本、マッカートニーの手書きのメモ、地図のイラスト、ラゲージ・スティッカー、リトグラフ、ジグソーパズル、トランプなどの付録がつく。



「エクスプローラー・エディション」はアナログ盤、CD、デジタル配信で発売され、量販店ターゲットで販売されるユニットだけに独占的につくボーナス曲「Get Started(原題)」と「Nothing for Free(原題)」が『エジプト・ステーションII』のトラックリストに加えられている。



リイシュー盤の発売1週間後にあたる5月23日、マッカートニーはニューオリンズでフレッシュン・アップ・ツアーの北米公演をスタートさせる。



Explorers Edition: Egypt Station II Track List



1. Get Started

2. Nothing For Free

3. Frank Sinatras Party

4. Sixty Second Street

5. Who Cares [Full Length]

6. Get Enough

7. Come On To Me [Live At Abbey Road Studios]

8. Fuh You [Live At The Cavern]

9. Confidante [Live At LIPA]

10. Who Cares [Live At Grand Central Station]