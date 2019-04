パキスタン、スコットランド、南アフリカを旅したマハラジャのロールスロイス

2017年6月、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで開催されたボナムス・オークションに、1台の1914年製ロールス・ロイス・シルバーゴーストが現れた。多くのバイヤーが注目するなか、日本のワクイ・ミュージアムの関係者によって落札され、太平洋をわたった。



『The Best Car in the World』を標榜するロールス・ロイス社だが、その言葉の象徴として捉えられているモデルが、同社が1907年に放ったシルバーゴーストであろう。今から110年も前のモデルだが、現代まで続く同社の伝統を形作った象徴として知られ、現在でもその存在感に揺るぎはない。



19世紀の後半に誕生したガソリンエンジン自動車は、普及を目指して足早に熟成され、企業化が進められていったが、20世紀初頭になっても、まだまだ信頼性については疑問符が外れなかった。



この時期に電気技術者として知られた存在であったフレデリック・ヘンリー・ロイスは、信頼性の向上を到達目標に定めて、自動車開発に取り組んだ技術者であった。自動車史研究家の大家、故L.J.K.セトライトは、著書『The Designers』のなかで、フレデリック・ヘンリー・ロイスの墓には Mechanic と刻まれていると記している。これこそ、メカニズムに対して完璧主義を貫いた技師であることの証であろう。



経済的に豊かでない製粉職人の息子として生まれたロイスは、苦労の末に起業し、呼び鈴製造から始め、電動ウィンチや発電機の生産によって成功を収めていた。当時の彼を支えていたのは、ロイスが技術開発に集中できるような環境を作った、共同経営者のクレアモントの優れた商才にあった。そうしたロイスは、次なる事業の対象として今後の市場拡大が見込まれる自動車に着目すると、フランスのドコーヴィル(Decauville)車を購入して自動車技術を体験、会得しようと考えた。ところが、その品質と使い勝手の悪さはロイスをひどく失望させることになった。ロイスは待望の車をロンドンの貨物駅で受け取ったが、それはまったく動く気配がなく、クックストリートにあったF.H.ロイス社まで4人で押して運ばなければならなかったという。信頼性こそが製品にとって最も重要な要素であるとの信念を抱き、それによって顧客からの信頼を得て事業を成功させていた彼にとっては、この品質は許せるものではなかった。



ドコーヴィル社は鉄道車両製作のほか自転車も手掛ける企業であり、当時、フランスでは最大級の自動車製造会社であったド・ディオン・ブートンとともに自動車生産に参入し、後に自社生産に乗り出したという経緯がある。それゆえに、ドコーヴィルがどうにもならない粗悪品であったとは考えられず、むしろ、当時の自動車の品質はこの程度であったのだろう。これを機にロイスは『The Best Car in the World』の車造りに注力することになる。そして、彼の才能に注目し、パートナーに名乗り出たのが貴族の事業家、チャールズ・スチュアート・ロールスであった。



チャールズ・スチュアート・ロールスは、1896年にパリでプジョー製自動車を手に入れたことが転機になって、急速に自動車の魅力に引き込まれていった。この時代、自動車の先進国は、いち早く自動車生産の企業化に取り組んだフランスであり、車といえばフランス製が主流で、レースも盛んに開催されていた。これに対して英国は、自動車の使用を厳しく制限した悪法(赤旗法)によって、はるか後方に取り残されていた。ロールスは、親友のクロード・ジョンソンとともに自動車輸入販売会社のC.S.Rolls & Co.を創立し、フランスのプジョーやベルギーのミネルヴァを扱い初めた。だが、ロールスにとって、扱うべき英国車がないことが大きな不満であった。



その頃、ロイスは自身の工場の中で3台の試作車の開発に没頭し、1904年に水冷直列2気筒エンジンを搭載した10HPを完成させた。優れた品質を得るため、吟味した良質な材料を使用したうえで、高い工作精度によって加工することによって、完璧なクオリティーを徹底的に追求した車だった。ロイス車の存在を知ったロールスは、1904年末に独占販売権を得て、Rolls-Royceを車名に決めると、1906年3月にロールス・ロイス・リミテッドを発足しさせた。



ロイスの完璧を追求する技術力。ロールスの貴族としての社会的地位と信用。クロード・ジョンソンの商才。この組み合わせによって最高の車づくりへの道筋ができた。







1906年11月のロンドン・ショーで、後にシルバーゴーストの名で呼ばれることになる新しい6気筒モデルの40/50HPが公開された。ロイスたちは、新製品の登場を広く告知するため、同社らしい最高のプロモーションを考案した。それは、高い品質の証になる耐久性を証明するため、グラスゴー ロンドン間をノンストップで1万5000km走行したのち、シャシーとエンジンを分解して摩耗の度合いを調べるという走行試験であった。燃料コックの不具合で1万5000kmを目前にした1万4371kmでテスト終了を余儀なくされたが、この記録は、同じく英国のシドレーの持っていた走行記録の約2倍にあたる快挙であった。分解してみると摩耗はステアリングホイール周辺に僅かに認められるだけで、すぐに復することができた。



クロード・ジョンソンの商才が発揮されたのは、宣伝のために、このトライアルに使う車を銀色に塗装し、外部パーツに銀を被せるなどしてSilver Ghostというプレートが取り付けたことだ。ゴーストとは幽霊のことだが、極めて静粛であり、音もなく近づいてくることを示す絶妙なネーミングであった。この静粛さこそ、高級車を求める顧客が嫌う、ギアノイズや車体の軋み音、エンジンやサスペンションからの振動などを誘発させない、すなわち質の高さを示す証であった。



さらにジョンソンは自動車専門誌に試乗記を依頼し、『AUTOCAR』誌は、「サードでゆっくり走らせると、今までに経験したことのない滑らかさを感じた。雑音もほとんどなく、エンジンは静かなミシンのようだ…、サードではどのような速度域で運転してもエンジンの存在は感じられない…」と激賛している。シルバーゴーストの名は正式名称となり、ロールス・ロイス社は、これ以降、約15年間に渡ってシルバーゴーストのみに集中して生産に当たることになる。



40/50HPシルバーゴーストの入念な設計と工作をすべて述べていたら、紙幅がいくらあっても足らないので、エンジンに的を絞って話を進めていこう。



そのエンジンは、排気量7036cc(1909年に7428ccに拡大)の、SV(サイドバルブ)方式直列6気筒ユニットで、圧縮比は3.2:1であった。因みに当時のガソリンは産油国によって大幅に品質のバラツキがあり、オクタン価は50程度が一般的であり、最高のもの(北米産)であっても70程度であったという。こうした粗悪な燃料と潤滑油に耐えつつ、信頼性を最優先しなければならなかった。



40/5HPのモデル名の由来は、40とはRAC(ロイヤル・オートモビル・クラブ)が定めた規格による馬力を概数で表したもので、それはピストン上部の表面積によって決まった(これが課税の根拠となる)。初期の7036cc型シルバーゴーストのボアは4 1/2インチで、ストロークも同一寸法であった。その後に続く50とは実際のエンジン出力の概数であり、およそ50bhp程度ということになる。英国車総覧の資料によれば、前期型の実馬力は48bhp/1200rpm、7428ccでは65bhp/1750rpmであった。当時はドライバーの力量も低く、ノンシンクロのギアボックスを扱うことを嫌う傾向にあり、ドライバーは、シフトダウンをせずに走らせようと、トップギアのみで走ろうとする傾向があった。そのためエンジンには柔軟性が求められ、最高出力よりも強いトルクが求められた。



40/50のエンジンを見ると、3気筒ユニットを2基連結したような構造になっていることがわかる。鋳鉄製シリンダーヘッドとアルミ合金製のクランクケースは、それぞれ6気筒分が一体だが、間に挟まる鋳鉄製ブロックは3気筒ずつの分割型としている。1本物のクランクシャフトにはカウンターウェイトの備えはないが7ベアリングで支持され、圧送式潤滑方式を採用していた。またバルブシステムはSVだが、その採用の理由のひとつが、OHVにするとプッシュロッドからの騒音が避けられないからであったという。さらにロイスは、信頼性を高めるために極力タイミングチェーンやベルトを用いずにタイミングギアを採用している。



電装品には電気技術者であるロイスの本領が発揮され、電気系統の品質は飛び抜けて上質だったといわれている。たとえばディストリビュータや振動式点火コイル、発電機は自社製であった。1気筒当たり2本のスパークプラグには、マグネトーとコイル/ディストリビュータの2系統から電力を供給し、始動時にはコイル/ディストリビュータを用い、走り出してエンジン回転が高まってからマグネトーで点火した。



シルバーゴーストの入念な工作精度を語る際によく引き合いの出されるエピソードに、セルモーターやクランクハンドルを使わずにエンジンを始動する話がある。その手順は、手動式の点火時期調整レバーを激しく動かし、ディストリビュータのポイントを断続させることで、シリンダー内のスパークプラグに火花を飛ばす。この時、圧縮上死点後にあるどこかのシリンダー内の混合気が燃え、エンジンが始動するというものだ。それはエンジン停止直後でなくとも、1日以上放置したあとでも可能であるという。圧縮比が3.2と低く、多気筒型であり、バルブの摺り合わせのほか、シリンダーに密着するピストンリングによる気密性が高ければ、どのようなエンジンでも充分に可能なことではある。だが、これは当時の車では他ではまず望めないことで、人々はその無音からの始動に驚嘆し、シルバーゴーストの名声が高まることになった。



オークションではヒストリーを調査した詳細な資料が公開されていることが一般的だ。今回のRRも同様なので、それを参考に稿を進めていきたい。



ここにご覧いただく、1914年製シルバーゴースト、シャシーナンバー 64ABは、1913年に、インドはウダイプールのマハラジャ、ファテシン・バハドゥール卿の注文によって製作が始まっている。完成したのは、1914年1月27日のことで、シャシーはコロニアル仕様と呼ばれる地上高を高めたもので、フーパー製トルペード型ボディを架装していた。1921年にマハラジャの元を離れてから、パキスタン、スコットランド、さらには南アフリカへ渡り、1979年になって英国に戻っている。



よく言われるように、シルバーゴーストではシャシーやエンジンがボディより長持ちするため、この間に何度かボディを架装し直している。現在のボディは10年ほど前に英国のスペシャリスト、スティーブ・ペニー・キャリッジ・ボディ社が、当時、多くのシルバーゴーストのボディを製作していた、CANN&Camden Townのスタイルに乗っ取って新造したものだ。





WB約3630mmのシャシーの最前端と最高端にアクスルを配置したかのようなレイアウトを生かしたボディスタイリングゆえに、伸びやかで軽快な印象を受ける。