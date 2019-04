夏木マリと斉藤ノヴの支援活動、11年目のライブにTOSHI-LOW、Charaの出演が決定

斉藤ノヴと夏木マリとが2009年に立ち上げた支援活動「One of Loveプロジェクト」が11年目を迎える。本プロジェクトに賛同するアーティストと毎年行なっているライブが、今年は6月18日(火)に渋谷にて開催されることが決定した。渋谷区と協力し「渋谷区とエチオピアの子供たちの絵の交換による文化交流」も実施する。



「途上国の子供たちに未来の仕事を贈るプロジェクト」として、斉藤ノヴと夏木マリとが2009年に立ち上げた支援活動「One of Loveプロジェクト」。毎年6月に、二人の支援活動に賛同するアーティストとともにライブを行なっている。今年は、6月18日(火)に、東京・渋谷のMt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて「One of Loveプロジェクト GIG 2019」を開催する。



出演は、キックオフメンバーでもある仲井戸”CHABO”麗市、3度目の出演となるTOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)、そして今年初参加となるCharaというスペシャルなコラボレーションが実現した。また、今年は渋谷区の協力のもと「渋谷区とエチオピアの子供たちの絵の交換による文化交流」を実施する。支援先であるエチオピア「ディマ・マノ校」の4年生の生徒と渋谷区の小学校生たちが「友達」をテーマに絵を描いた。この交流を通じ、他国への関心や視野の拡大、日本の子供たちには途上国の現状を知ってもらいたいと斉藤と夏木は語る。作品は、本イベントの会場内に展示される。







[One of Loveプロジェクト GIG 2019] 概要

日時:2019年6月18日(火) 18:30開場 / 19:00開演 ※18:00よりグッズ販売スタート

会場:Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム6F)

出演者:仲井戸”CHABO”麗市、TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)、Chara、夏木マリ、斉藤ノヴ

料金:全席指定席¥6,000(tax in) ※ドリンク代別 / 3歳以上チケット必要

お問合せ:ディスクガレージ / 050-5533-0888 (平日12:00 - 19:00)

