劇場中編アニメ「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」の最新PVが解禁された。
日本海に面する廃坑駅・海門を舞台に、カバネと生駒たちの戦いを描く「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」。このたび解禁された1分25秒におよぶ映像では、同作でフィーチャーされる無名を中心に、キャラクターたちが多数登場し、キャラクターのセリフとともに、アクションシーンが連続して映し出される。
また上映を記念した舞台挨拶が5月12日、16日、18日に実施。開催日によって登壇者が異なり、12日には監督・脚本の荒木哲郎、千本木彩花、内田真礼、5月16日には荒木、音響監督の三間雅文、アニメーションプロデューサーの中武哲也、18日には荒木、千本木、畠中祐が登壇する。実施劇場、チケットなどの詳細は公式サイトで確認を。
劇場中編アニメーション「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」上映記念舞台挨拶
2019年5月12日（日）
時間：12:40開始 上映後舞台挨拶
会場：シネマサンシャイン池袋
登壇：荒木哲郎（監督・脚本）、千本木彩花（無名役）、内田真礼（菖蒲役）
時間：14:45開始 上映後舞台挨拶、17:10開始 上映前舞台挨拶
会場：新宿ピカデリー
登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、千本木彩花（無名役）、内田真礼（菖蒲役）
2019年5月16日（木）
時間：19:00開始 上映後舞台挨拶
会場：新宿ピカデリー
登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、三間雅文（音響監督）、中武哲也（アニメーションプロデューサー）
2019年5月18日（土）
時間：9:20開始 上映後舞台挨拶、11:40開始 上映前舞台挨拶
会場：川崎チネチッタ
登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、畠中祐（生駒）、千本木彩花（無名役）
時間：13:50開始 上映後舞台挨拶、16:15開始 上映前舞台挨拶
会場：MOVIX川口
登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、畠中祐（生駒）、千本木彩花（無名役）
劇場中編アニメーション「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」
2019年5月10日（金）より2週間限定劇場上映
スタッフ
監督・脚本：荒木哲郎
シリーズ構成：大河内一楼
キャラクター原案：美樹本晴彦
アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：江原康之
アニメーション制作：WIT STUDIO
キャスト
生駒：畠中祐
無名：千本木彩花
菖蒲：内田真礼
来栖：増田俊樹
鰍：沖佳苗
侑那：伊瀬茉莉也
巣刈：逢坂良太
吉備土：佐藤健輔
鈴木：マックスウェル・パワーズ
景之：三木眞一郎
(c)カバネリ製作委員会