劇場中編アニメ「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」の最新PVが解禁された。

日本海に面する廃坑駅・海門を舞台に、カバネと生駒たちの戦いを描く「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」。このたび解禁された1分25秒におよぶ映像では、同作でフィーチャーされる無名を中心に、キャラクターたちが多数登場し、キャラクターのセリフとともに、アクションシーンが連続して映し出される。

また上映を記念した舞台挨拶が5月12日、16日、18日に実施。開催日によって登壇者が異なり、12日には監督・脚本の荒木哲郎、千本木彩花、内田真礼、5月16日には荒木、音響監督の三間雅文、アニメーションプロデューサーの中武哲也、18日には荒木、千本木、畠中祐が登壇する。実施劇場、チケットなどの詳細は公式サイトで確認を。

劇場中編アニメーション「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」上映記念舞台挨拶

2019年5月12日（日）

時間：12:40開始 上映後舞台挨拶

会場：シネマサンシャイン池袋

登壇：荒木哲郎（監督・脚本）、千本木彩花（無名役）、内田真礼（菖蒲役）

時間：14:45開始 上映後舞台挨拶、17:10開始 上映前舞台挨拶

会場：新宿ピカデリー

登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、千本木彩花（無名役）、内田真礼（菖蒲役）

2019年5月16日（木）

時間：19:00開始 上映後舞台挨拶

会場：新宿ピカデリー

登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、三間雅文（音響監督）、中武哲也（アニメーションプロデューサー）

2019年5月18日（土）

時間：9:20開始 上映後舞台挨拶、11:40開始 上映前舞台挨拶

会場：川崎チネチッタ

登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、畠中祐（生駒）、千本木彩花（無名役）

時間：13:50開始 上映後舞台挨拶、16:15開始 上映前舞台挨拶

会場：MOVIX川口

登壇者：荒木哲郎（監督・脚本）、畠中祐（生駒）、千本木彩花（無名役）

劇場中編アニメーション「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」

2019年5月10日（金）より2週間限定劇場上映

スタッフ

監督・脚本：荒木哲郎

シリーズ構成：大河内一楼

キャラクター原案：美樹本晴彦

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：江原康之

アニメーション制作：WIT STUDIO

キャスト

生駒：畠中祐

無名：千本木彩花

菖蒲：内田真礼

来栖：増田俊樹

鰍：沖佳苗

侑那：伊瀬茉莉也

巣刈：逢坂良太

吉備土：佐藤健輔

鈴木：マックスウェル・パワーズ

景之：三木眞一郎

(c)カバネリ製作委員会