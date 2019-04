ももいろクローバーZが5月17日にリリースする5thアルバム「MOMOIRO CLOVER Z」の全収録曲のタイトルが公開された。

本作には昨年8月より5カ月連続で配信リリースされた「Re;Story」「あんた飛ばしすぎ!!」「天国のでたらめ」「GODSPEED」「Sweet Wanderer」のほか、新曲8曲を収録。さらに2011年7月発表の1stアルバム「バトル アンド ロマンス」の収録曲「ももクロのニッポン万歳!」をアップデートした「ももクロの令和ニッポン万歳!」がボーナストラックとして収められる。

またアルバムより、リードトラック「The Diamond Four」の配信が本日4月26日に各音楽配信サイトおよびストリーミングサービスにてスタートした。昨年5月に結成10周年を記念して開催された東京・東京ドーム公演のライブタイトル「The Diamond Four」を冠したこの曲は、ラップを中心に構成されたポップチューンに仕上がっている。作詞および作編曲はinvisible mannersが手がけた。

さらに過去に制作されたミュージックビデオより、ももいろクローバーZ名義の作品のストリーミング配信もYouTube Music、RecMusic、Apple Musicにてスタートした。

ももいろクローバーZ「MOMOIRO CLOVER Z」収録曲

01. ロードショー

02. The Diamond Fou

03. GODSPEED

04. あんた飛ばしすぎ!!

05. 魂のたべもの

06. Re:Story

07. リバイバル

08. 華麗なる復讐

09. MORE WE DO!

10 .レディ・メイ

11. Sweet Wanderer

12. 天国のでたらめ

13. The Show

<ボーナストラック>

14. ももクロの令和ニッポン万歳!