hide(X JAPAN)の命日にあたる5月2日(木・祝)にMTVにて追悼番組「hide GOES ON DIRECTORS CUT」がオンエアされる。

「hide GOES ON DIRECTORS CUT」はhideがこの世を去った1年後の1999年5月1日に公開された番組。MTVの前身であるvibeの番組に出演したhideが音楽やバンドについて語った貴重な映像や、hide不在で1998年に行われたhide with Spread Beaverの全国ツアー「TOUR appear!! "1998 TRIBAL Ja,Zoo"」のライブの模様、メンバーがhideへの思いを語ったインタビュー映像などで構成されたファン必見の内容となっている。

この番組は当日19:30より1時間半にわたってオンエア。さらに当日18:00~19:30にはミュージックビデオ特集「hide MUSIC VIDEO HISTORY」の放送が予定されている。

MTV「hide GOES ON DIRECTORS CUT」

初回放送:2019年5月2日(木・祝)19:30~21:00

再放送:2019年5月17日(金)19:00~20:30

MTV「hide MUSIC VIDEO HISTORY」

初回放送:2019年5月2日(木・祝)18:00~19:30

再放送:2019年5月16日(木)19:00~20:30