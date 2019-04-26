田村由美原作によるアニメ「7SEEDS」の新たなキャストが解禁された。

このたび発表されたのは、避難シェルター・龍宮のエピソードに登場する3名。龍宮に関わっているプロジェクトのリーダー・貴士役は速水奨、相方の人形・ピートを大切にするお笑い芸人の茨木真亜久役は興津和幸、絶大な人気を誇る天才シンガー・神酒マリア役は寿美菜子が演じる。そのほか追加スタッフも公開された。

「7SEEDS」は人類絶滅を回避するため、若く健康な人間を冷凍保存し、災厄が過ぎ去った後の世界に人類の種を残そうという「7SEEDS計画」に選ばれた若者たちによるサバイバルSF。アニメは6月より、Netflixで全世界独占配信される。

アニメ「7SEEDS」

2019年6月よりNetflixにて全世界独占配信

スタッフ

監督：高橋幸雄

助監督：相浦和也

シリーズ構成：待田堂子

脚本：待田堂子、森田繁、朱白あおい

キャラクターデザイン：佐藤陽子

総作画監督：佐藤陽子、齊藤佳子、芝田千紗

プロップ・サブキャラクターデザイン：齊藤佳子

クリーチャーデザイン・クリーチャー監修：乙幡忠志

アクション・エフェクト監修：SNIPES

美術デザイン：杉本あゆみ（千住工房）

美術ボード：小林雅代（千住工房）

美術監督：池田裕輔

色彩設計：大西峰代

特殊効果：入佐芽詠美

撮影監督：浅川茂輝

編集：齋藤朱里

3DCG制作：OKINAWA GONZO

3DCG制作協力：Type ZERO

2Dデザイン・モニターワークス：荒木宏文

音響監督：鶴岡陽太

音響制作：楽音舎

音楽：未知瑠

音楽制作：ユニバーサル ミュージック

アニメーション制作：GONZO

キャスト

岩清水ナツ：東山奈央

青田嵐：福山潤

麻井蝉丸：小西克幸

早乙女牡丹：沢海陽子

天道まつり：阿澄佳奈

守宮ちまき：石田彰

草刈螢：悠木碧

百舌：井上和彦

末黒野花：日笠陽子

雪間ハル：野島裕史

角又万作：置鮎龍太郎

新草ひばり：喜多村英梨

鯛網ちさ：能登麻美子

野火桃太郎：広橋涼

甘茶藤子：伊藤静

柳踏青：江川央生

猪垣蘭：浅野まゆみ

稲架秋ヲ：三宅健太

鹿野くるみ：加隈亜衣

荻原流星：石川界人

梨本茜：小松未可子

八巻朔也：阪口大助

刈田葉月：星野貴紀

十六夜良夜：津田健次郎

新巻鷹弘：佐々木望

鮫島吹雪：野島健児

神楽坂美鶴：桑島法子

安居：小野賢章

涼：櫻井孝宏

小瑠璃：千菅春香

あゆ：嶋村侑

鷭：寺島拓篤

源五郎：佐藤拓也

虹子：皆川純子

卯浪：菅原正志

貴士：速水奨

茨木真亜久：興津和幸

神酒マリア：寿美菜子

※麻井蝉丸の蝉は旧字が正式表記。

(c)2019 田村由美・小学館/7SEEDS Project