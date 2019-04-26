サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」のキービジュアル、追加キャラクターが公開された。

7月31日にNetflixにて全世界独占配信されるアニメ「ケンガンアシュラ」。このたびの発表では、英はじめ役を石田彰、ユリウス・ラインホルト役を白熊寛嗣、駒田茂役を白熊寛嗣、吉沢心美役を前川涼子、因幡良役を緒方恵美、瓜田数寄造役を加藤将之、片原滅堂役を柴田秀勝、速水勝正役を金尾哲夫、阿久富士夫役を竹内栄治、横田将靖役を竹内栄治、鍋三樹男役を柳沢栄治、ジェリー・タイソン役をマシューまさるバロン、十鬼蛇二虎役を藤原啓治、戸川好子役を桑谷夏子、沢田慶三郎役を保志総一朗が演じることが伝えられた。

アニメ「ケンガンアシュラ」

Netflixにて2019年7月31日（水）全世界独占配信

スタッフ

原作：サンドロビッチ・ヤバ子 / だろめおん（小学館「マンガワン」連載中）

監督：岸誠二

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクターデザイン：森田和明

音楽：高梨康治（Team-MAX）

アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT

キャスト

十鬼蛇王馬：鈴木達央

山下一夫：チョー

乃木英樹：中田譲治

秋山楓：内山夕実

理人：金子隼人

関林ジュン：稲田徹

若槻武士：加瀬康之

今井コスモ：榎木淳弥

桐生刹那：浪川大輔

初見泉：蓮池龍三

英はじめ：石田彰

ユリウス・ラインホルト：白熊寛嗣

駒田茂：白熊寛嗣

吉沢心美：前川涼子

因幡良：緒方恵美

瓜田数寄造：加藤将之

片原滅堂：柴田秀勝

速水勝正：金尾哲夫

阿久富士夫：竹内栄治

横田将靖：竹内栄治

鍋三樹男：柳沢栄治

ジェリー・タイソン：マシューまさるバロン

十鬼蛇二虎：藤原啓治

戸川好子：桑谷夏子

沢田慶三郎：保志総一朗

(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館/拳願会