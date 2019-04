水泳をテーマにしたアニメ「Free!」の劇場版最新作のタイトルが「劇場版 Free!-Road to the World-夢」に決定し、キービジュアルが26日、公開された。最新作は、2018年7~9月に放送されたテレビアニメ第3期「Free!-Dive to the Future-」を再構築。ビジュアルには、プールを背景に橘真琴、竜ヶ崎怜、葉月渚が並び立ち、その上に七瀬遙、松岡凛らの顔が描かれている。

28日から、アニメのキャラクターデザイン・総作画監督を務める西屋太志さんの描き下ろしムビチケカード、数量限定の描き下ろしクリアファイル付きムビチケカードが上映予定劇場で販売されることも発表された。

「Free!」は、京都アニメーションのライトノベルレーベル「KAエスマ文庫」で発売されたおおじこうじさんの「ハイ☆スピード!」が原案。水泳好きだった高校生の七瀬遙が仲間と共に水泳部を設立し、ライバルとの戦いを経て、泳ぎへの情熱を取り戻していく……というストーリー。

テレビアニメ第1期が13年7~9月、第2期が14年7~9月、第3期が18年7~9月に放送された。完全新作劇場版が2020年夏に公開予定。